Zájem o chilli papričky a produkty z nich roste, říká pěstitelka

Spolumajitelka jihomoravské firmy World of Chilli Alena Doležalová na snímku pořízeném 7. května 2019 v brněnské prodejně. Firma pěstuje pálivé papričky a vyrábí z nich různé produkty.

Spolumajitelka jihomoravské firmy World of Chilli Alena Doležalová na snímku pořízeném 7. května 2019 v brněnské prodejně. Firma pěstuje pálivé papričky a vyrábí z nich různé produkty. ČTK/Šálek Václav

Brno - Zájem o pálivé papričky a produkty z nich v Česku stále roste. Chilli se dostává do obecného povědomí a mnoho lidí propadlo domácímu pěstování papriček, řekla v rozhovoru pro ČTK jedna z majitelek jihomoravské firmy World of Chilli Alena Doležalová. Se spolumajitelkou firmy Hanou Polanskou Doležalová loni vypěstovala v 11 fóliovnících čtyři tuny chilli papriček, což z nich dělá největší české pěstitelky chilli. V Ladné na Břeclavsku jim roste přes 100 odrůd papriček.

Rozjezd podnikání byl pro dvojici před sedmi lety netypický. Na silvestrovském večírku si ženy místo 20 sazenic chilli omylem objednaly 2000. Rostliny pak zasadily na zahradách rodinných příslušníků a známých a výpěstky prodaly. V roce 2013 si pronajaly malý obchod v Pekařské ulici v Brně a rozhodly se, že zkusí chilli pěstovat ve velkém.

Mezi jejich stálé zákazníky patří experimentátoři, kteří zkoušejí, co vydrží. "Další skupina zákazníků pak propadla pěstování a snaží se rostliny vypěstovat doma na parapetu. Nebo někdo přijede z cest, většinou z Asie, a všechno jídlo tady mu připadá mdlé," uvedla Doležalová. Nejvíce podle ní jdou na odbyt nejméně pálivé papričky, protože je lze lehce zakomponovat do běžných jídel. V prodejně může zákazník vyzkoušet ale i nejpálivější papričku světa zvanou Carolina Reaper.

Majitelky nabízí ve své prodejně a na internetu vedle sazenic a chilli výpěstků i zpracované produkty. Mezi jejich vlajkové produkty patří pasta z chilli, džemy nebo čokoláda. Každý rok také vymýšlejí další produkty jako med, sirup, pivo nebo pečivo s chilli. Nově je láká výroba absintu.

Většinu práce obě majitelky zastanou samy. "Je to náročná práce, vstáváme ve čtyři hodiny ráno, protože ve fóliovnících můžeme být jen do devíti, pak je tam přes 50 stupňů," řekla Doležalová. Na léto v době sklizně si najímají brigádníky, na podzim pak ve své výrobně papričky zpracují.

Chilli paprička podle Doležalové není náročnou rostlinou, potřebuje slunce a vodu. V obchodě Doležalová zákazníkům ráda poradí, jak o papriku pečovat. "Baví mě komunikovat s lidmi a získávat od nich zpětnou vazbu a tipy, co bychom z chilli mohly ještě vyrobit," řekla Doležalová.

Momentálně svou prodejnu majitelky stěhují z Pekařské ulice do Starobrněnské, výrobnu budou mít na Cejlu. Rády by jednou měly obchod v každém krajském městě, zatím dojíždí do Prahy na farmářské trhy.

V Brně působí i výrobci pálivých omáček My Chilli, kteří letos zabodovali na světové soutěži s kdoulovým džemem s chilli. Od roku 2014 vyrábí přes 40 druhů omáček, řada z nich jsou limitované edice. Jejich výrobky mohou zákazníci zakoupit v e-shopu, kde nabízí i dárkové balení produktů.