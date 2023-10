Zájem o cesty k polskému Baltu byl několikrát vyšší než loni

Praha - Zájem o cesty k polskému Baltu byl v letošní letní sezoně několikrát vyšší něž loni. Na dotaz ČTK to sdělili prodejci letenek. Zvýšil se také zájem o cestování do Polska autobusem. Autobusový dopravce FlixBus v tiskové zprávě uvedl, že letos od dubna do září do Polska přepravil 220.000 cestujících z České republiky, meziročně o 40.000 více.

Podle Jana Marka z portálu Letuška.cz Polsko nabývá na turistické a cestovní atraktivitě všeobecně. "Můžeme potvrdit, že zájem o letenky během letních prázdnin do polského Gdaňsku byl trojnásobně vyšší než loni," uvedl.

Několikrát vyšší zájem potvrdil také server Kiwi.com. Jeho mluvčí Daniela Chovancová uvedla, že se prodeje letenek do Gdaňsku v období od dubna do června meziročně ztrojnásobily, o prázdninách pak byly asi dvakrát vyšší než loni. "Celkové počty pasažérů cestujících do Polska přitom rostly pouze minimálně, což ukazuje na rostoucí popularitu severního Polska," dodala.

Autobusový dopravce FlixBus uvedl, že přepravil meziročně o 22 procent více cestujících do Polska, do přímořského Gdaňsku pak o 27 procent více lidí než loni. Mezi nejoblíbenější destinace patří Vratislav, Varšava a Krakov. "V příštím roce pravděpodobně přidáme další sezonní kapacity mezi Českem a pobřežím Baltského moře," řekl ředitel společnosti FlixBus pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko Pavel Prouza.

Ředitel pražské kanceláře Polské turistické organizace Pavel Trojan uvedl, že letos za první pololetí využilo nocleh v Polsku více než 131.000 českých turistů. "Což je o neuvěřitelných 80 procent více než ve stejném období loňského roku," uvedl. Podle něj vše nasvědčuje tomu, že letošní rok bude rekordní z pohledu množství českých turistů v Polsku.

"Důvodů, proč tomu tak je, bychom našli celou paletu. K těm nejdůležitějším patří zcela jistě nejen poměr ceny s kvalitou, ale také skvělé služby a gastronomie a v neposlední řadě turistická infrastruktura 21. století, jež nabízí turistům zajímavý program během jakéhokoliv počasí," dodal Trojan.

Pražské letiště nabízí tři přímá spojení s Polskem, vedle Gdaňsku také do Varšavy a Krakova. Autobusy FlixBus v sezoně zastavovaly na přímém spoji mezi Českem a Polskem na 25 zastávkách v Česku. Kromě Prahy, Brna a Ostravy také například v Trutnově, Hradci Králové nebo Olomouci. České dráhy nabízí přímé spojení do Varšavy z Prahy či Ostravy.

