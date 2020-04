Zájem o cestování vlaky dále roste, dopravci doplňují spoje

Praha - Zájem lidí o cestování vlaky dál stoupá, ve srovnání s předchozími týdny až o desítky procent. Dopravci proto postupně obnovují některé dálkové i regionální spoje, případně doplňují vlaky o dodatečné vozy. Před prodlouženým víkendem se poptávka dále zvyšuje, vyplývá z vyjádření dopravců na dotaz ČTK. Provoz by se do normálu měl vrátit přibližně v polovině června.

České dráhy registrují asi pětinový zájem cestujících proti normálu, v uplynulých týdnech byla poptávka přibližně na desetině. Společnost zvolila pro obnovování provozu odlišný postup pro dálkovou a regionální dopravu. Vychází přitom z dohod s objednateli, tedy státem a kraji. Rozdíly i jsou i mezi samotnými regiony, záleží například na osídlení regionu nebo obnovení průmyslové výroby ve velkých závodech.

V některých krajích by se tak měly zrušené vlaky vrátit do provozu od začátku května. Jde o většinu linek v Pardubickém a Olomouckém kraji od 1. května, od 4. května v Moravskoslezském kraji začnou dráhy jezdit podle prázdninových jízdních řádů. Obnoven bude provoz také na některých vybraných tratích, například mezi Kolínem a Pardubicemi nebo turistické vlaky z Prahy do horního Posázaví.

Na čtyřech dálkových trasách obnovily dráhy provoz v neděli. Jde o vlaky z Prahy do Břeclavi, Chebu, Karlových Varů a na Valašsko. Další obnovování zrušených linek společnost po dohodě s ministerstvem dopravy neplánuje minimálně do 14. května. "Dostatečnou kapacitu zajišťujeme posilováním vlaků podle potřeby. Pokud by se vývoj skokově změnil, budeme zavádění dalších vlaků řešit operativně," řekla mluvčí dopravce Gabriela Novotná.

RegioJet zaznamenal v tomto týdnu nárůst počtu cestujících proti minulému týdnu až o 80 procent. Dopravce proto vytížené vozy postupně doplňuje o dodatečné vozy. Už v minulém týdnu společnost rozhodla o postupném navyšování počtu spojů, od pondělí by jich mělo být asi 60 procent z běžného stavu. RegioJet posílí dopravu na svých komerčních linkách mezi Prahou a Ostravskem a také Prahou a Brnem. Vedle toho se na trase mezi Brnem a Bohumínem kromě čtyř mimošpičkových spojů vrátí k plnému provozu.

Další mírné zvýšení zájmu eviduje i Leo Express. "Patrné zvýšení je před prodlouženým víkendem na trase z Prahy do regionů a na konci týdne zpět," uvedl mluvčí Emil Sedlařík. Dopravce od května začne jezdit na trase z Prahy do Starého Města, vedle toho plánuje v případě rostoucí poptávky nasadit další vlaky v prvních květnových týdnech.

Arriva vnímá zvyšující se zájem lidí především u velkých měst, na Mladoboleslavsku se projevuje obnovení provozu automobilky Škoda. Dopravce už obnovil provoz autobusu mezi Prahou a Teplicemi, v květnu začne jezdit i na trasách Olomouc-Brno a Přerov-Brno a částečně obnoví spojení z hlavního města do Písku a Krkonoš.