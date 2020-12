Zájem o antigenní testy před Vánoci je veliký, MZd spustilo web

Praha - Termíny pro antigenní testování na covid-19 v odběrových místech, u nichž už je možná rezervace, se rychle zaplňují zejména v Praze. Největší zájem je o předvánoční dny, například některé pražské nemocnice mají volné dny už jen po Vánocích. Ministerstvo zdravotnictví k testování už spustilo web crs.uzis.cz, kde veřejnost najde mimo jiné přehled odběrových míst v jednotlivých krajích a odkazy, kde je možné si termín zarezervovat. Data o vytížení odběrových míst jsou ale podle informací na webu prozatím neúplná.

"Na doplnění průběžně pracujeme, ale je nutná součinnost ze strany poskytovatelů jednotlivých rezervačních systémů odběrných míst na Centrální rezervační systém. Pokud nejsou data o kapacitě k dispozici, proveďte, prosím, rezervaci přímo dle odkazu v detailu konkrétního odběrového místa," píše se na webu.

Podle vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly je nyní potřeba, aby se ta místa, která mají svůj rezervační systém, připojovala do centrálního portálu. Jedině tak bude možné vidět všechny rezervace a vytíženost jednotlivých míst. "V příštím týdnu my doufáme, že už budeme mít třetinu a postupně, že to bude nabíhat," řekl Radiožurnálu. Dodal ale, že nikoho nemohli nutit, aby si svůj rezervační systém změnil.

Některé nemocnice spustily vlastní rezervační systém v pátek, v Praze to byly například Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo Thomayerova nemocnice. Mnohde už mají volné termíny až po Vánocích. Nemocnice na Bulovce na svých stránkách prozatím informuje o možnosti objednání na antigenní testy pouze pro pedagogické pracovníky, které je v plánu do 18. prosince, stejně jako Fakultní nemocnice v Motole. Ze soukromých odběrových míst, která provozují laboratoře, se lidé mohou zaregistrovat například na ta provozovaná EUC, City Lab nebo Prevedig.

Rezervovat si místo přes internet na antigenní testy mohou zájemci už i v nemocnicích v Mostě a v Ústí nad Labem, kde budou fungovat odběrové stany. Volné termíny už nejsou před Štědrým dnem v ústecké nemocnici. Několik málo jich zbývá na 25. a 26. prosince, kdy se bude testovat pouze ráno. Od 27. prosince jsou vypsané a zatím volné termíny prakticky na celý den. V Mostě je zatím obsazeno 22. a 23. prosince.

Zatím dostatečná kapacita antigenního testování na covid-19 pro veřejnost je v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. První termíny, každý den zhruba pro 50 lidí, nabídne nemocnice 22. a 23. prosince. Nyní jsou obsazené téměř ze tří čtvrtin, řekl dnes odpoledne ČTK mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant. Také v Moravskoslezském kraji je kapacita zatím dostatečná. Ve Fakultní nemocnici Ostrava se během pátku registrovalo 50 zájemců. Ve Vítkovicích, kde nemocnici provozuje společnost Agel, to jsou k dnešnímu dni jednotlivci.

Registrovat se zatím nelze například v Karlovarském kraji. Rezervační systém, který v kraji obsluhují hasiči prostřednictvím jedné linky, se zatím k objednávkám na dobrovolné testování připravuje. ČTK to dnes řekl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Liberecká nemocnice spustí rezervační systém zkraje příštího týdne. V Královéhradeckém kraji se rezervační systém v některých nemocnicích ještě na tuto variantu připravuje, stejně jako nemocnice Pardubického kraje.

Antigenní testování na covid-19 bude pro veřejnost spuštěno 18. prosince a bude hrazeno ze zdravotního pojištění, lidé přímo na místě odběru tak nemusí nic platit.