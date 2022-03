Zájem o aktivní zálohy se zdesetinásobil, česká armáda posílí kurzy

Praha - Zájem o aktivní zálohy české armády a o dobrovolné vojenské cvičení v posledním měsíci stoupl desetinásobně. O vstup do aktivní zálohy (AZ) od poloviny února požádalo téměř 1400 lidí, na dobrovolné cvičení se jich nahlásilo přes 500. Armáda proto navyšuje například kapacity vstupních kurzů nebo zdravotních prohlídek. ČTK to řekl poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek. Lidé se o dobrovolnou formu služby u české armády začali více zajímat v době zvýšeného napětí kolem Ukrajiny a po ruské agresi vůči této zemi.

V aktivní záloze k začátku března sloužilo 3640 vojáků, z toho 377 žen. "Letošním cílem je přijmout 1200 nových vojáků aktivní zálohy," poznamenal Cimburek. Pokud by tak vstoupili do AZ všichni, kteří o to projevili za poslední měsíc zájem, letošní plán by byl překročen. "Jestli to tak ale bude, to si teď netroufnu odhadnout. Jedna věc je vyplnit dotazník na webu a další věc je opravdu přijít na schůzku, podat si žádost, projít zdravotní prohlídkou a nakonec absolvovat kurz základní přípravy," podotkl.

Vstoupit do AZ může každý český občan, kterému již bylo 18 let, absolvoval střední školu a má minimálně výuční list. Musí také projít zdravotní prohlídkou, ta se liší podle jednotky, do které chce uchazeč nastoupit. "Jiné podmínky má výsadkář, jiné řidič, jiné střelec," uvedl Cimburek. Pokud je k AZ přijat, následuje čtyřtýdenní kurz základní přípravy ve Vyškově. Záložník se na něm naučí základní vojenské dovednosti včetně střelby z útočné pušky a pistole nebo základní činnosti potřebné k přežití na bojišti. Jako příslušník AZ pak může být povoláván k cvičení své jednotky až na 42 dní v roce.

Kvůli vysokému zájmu armáda podle Cimburka navýší nejen počet míst ve stávajících kurzech ve Vyškově, ale analyzuje organizaci nových v dalších termínech. Posíleny byly také kapacity vojenských zdravotních zařízení, které prověřují zdravotní stav uchazečů, a zvýší se počet instruktorů v kurzech. Místo individuálního jednání se zájemcem o vstup do AZ se mohou konat hromadné úvodní schůzky pro více adeptů.

Podle Cimburka mají uchazeči o službu u AZ často jen minimální informace o armádě a službě v ní, zaměstnanci rekrutačních pracovišť jim proto musí vysvětlovat, co armáda a záloha dělá a co by v ní mohli dělat oni. "Chceme vyjít vstříc zájmu každého občana, ale je těžké dát všechny informace v omezeném čase," poznamenal. Za vhodného adepta tak označil toho, kdo má již vybranou konkrétní jednotku a má představu o její činnosti.

Vyšší zájem armáda eviduje i u dobrovolných cvičení, při kterých absolventi prodělají bez dalších závazků jen základní výcvik shodný s kurzem základní přípravy pro příslušníka AZ. "Pokud mu ve Vyškově armáda 'zachutná', může pak lehce vstoupit do AZ, samozřejmě po splnění podmínek, které jsou trochu jiné u každé jednotky a u každé konkrétní pozice," uvedl Cimburek. V minulosti byl podle něj zájem o absolvování dobrovolného cvičení v řádu desítek ročně, za letošní rok to jsou stovky.