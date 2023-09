Zájem Čechů o dovolené v ČR i v cizině dál roste, příjezdový turismus zaostává

Praha - Zájem Čechů o dovolenou v tuzemsku i v zahraničí dál roste. Za první pololetí se v tuzemských hotelech, penzionech a kempech ubytovalo zhruba 5,4 milionu turistů z Česka, což je meziročně o sedm procent více. Proti covidovým rokům vzrostl i počet cest do zahraničí, nejčastěji do Chorvatska, Řecka, výrazně roste také zájem o Polsko. Ve srovnání s obdobím před covidovou krizí naopak stále přetrvává úbytek zahraničních turistů v Česku. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR).

Cestování českých turistů v tuzemsku podle místopředsedy Asociace Petra Krče zaznamenalo historický rekord. Podle něj se tak letos udržel zájem nastavený za covidu-19, kdy bylo cestování do zahraničí omezeno. V České republice byl podle asociace zájem o cesty do Prahy, často v podobě krátkých víkendových výletů. Nejdéle pak svou dovolenou tráví lidé v Karlovarském, Královéhradeckém nebo Olomouckém kraji. Láká je tam hlavně potenciál pěší turistiky a kulturního a přírodního bohatství. Velký zájem je podle asociace také o ubytování s domácími mazlíčky.

Nárůst poptávky zaznamenaly cestovní kanceláře i v případě cest do zahraničí. "Z dlouhodobého pohledu se nemění vyhledávané letní destinace, letecky Češi nejčastěji cestují do Řecka, Španělska včetně Kanárských ostrovů, Turecka či Bulharska a Egypta. Pro autobusovou nebo vlastní dopravu je jasným tahounem Chorvatsko a Itálie a z bližších zemí pak Slovensko a Rakousko. Potěšující je zájem o Polsko," uvedl místopředseda asociace Jan Papež.

Podle něj je poptávka u zájezdů k moři hlavně po sedmi až desetidenních pobytech. Dlouhodobě se zvyšuje poptávka také po poznávacích zájezdech, horské turistice a lázeňských a wellness pobytech. Patrným trendem je podle Papeže prodlužování sezony do listopadu, kdy je stále dobré počasí, ale méně turistů a nižší ceny.

Nadále naopak zaostává příjezdový turismus, do Česka cestuje méně turistů ze zahraničí než před covidovou pandemií. V pololetí se zde ubytovalo 4,2 milionu turistů z ciziny, což je o 700.000 méně než v předcovidovém roce 2019. Předseda sekce organizovaného příjezdového cestovního ruchu asociace Karel Výrut to vysvětluje úbytkem tuzemských agentur, které spolupracují se zahraničními cestovními kancelářemi. Kritizoval také přístup ministerstva pro místní rozvoj za slabou podporu turismu v Česku. "Zatímco turistické centrály okolních zemí, dostávají přidáno ve svých rozpočtech a mohou odvádět kvalitní práci při propagaci svých zemí, živoří náš CzechTourism již několikátým rokem s nejnižším rozpočtem ve své historii. Takto těžko získáme bonitnější turisty, kterými byli například Rusové nebo Číňani, a nyní by mohli být třeba Indové," řekl Výrut.