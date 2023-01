Zájem Čechů o benzinové vozy roste, k alternativním pohonům jsou skeptičtí

Praha - V Česku roste zájem o benzinové vozy. Příští auto si plánuje pořídit s benzinovým pohonem přibližně 47 procent řidičů. Je to o třetinu více než v předchozím roce. Zájem o naftové vozy naopak klesl o čtyři procentní body na 11 procent. Koupi elektromobilu plánují tři procenta Čechů, tedy o jeden procentní bod více, o hybridu uvažuje devět procent proti předchozím 13. Vyplývá to z prosincového průzkumu poradenské společnosti EY.

"Češi jsou ve vztahu k alternativním pohonům dlouhodobě jedním z nejvíce skeptických národů v Evropě," uvedl partner EY Zdeněk Dušek. V porovnání s Německem nebo Velkou Británií je podle něj podíl zájemců o benzinový vůz o dvě třetiny vyšší, naopak zájem o elektromobily je v těchto zemích proti Česku sedminásobný a devět procent lidí v nich plánuje příští vůz na vodík.

Zhruba 39 procent Čechů vlastní vůz domácí značky Škoda, osm procent má Volkswagen, sedm procent Ford a po šesti procentech Hyundai a Peugeot. Auto stejné značky jako dosud si podle průzkumu chce koupit 67 procent lidí, u škodovek je loajalita majitelů 80procentní.

"To že jsou automobily Škoda mezi Čechy stále suverénně nejpopulárnější, svědčí o jistém konzervatismu, který se pojí s určitou formou vlastenectví a patriotismu. Vozy Škoda jsou navíc podle spotřebitelů spolehlivé. Pozitivní zkušenost s nimi mají skoro dvě třetiny majitelů, a navíc jde i z pohledu servisu o cenové dostupnou alternativu pro středně příjmové domácnosti," uvedl vedoucí partner EY Petr Knap.

Téměř čtvrtina lidí by podle průzkumu na nové auto čekala i devět až 12 měsíců, více než pětina by si pak vybrala raději jiný, skladový vůz stejné značky, na který by nemuseli čekat. Další pětina by nákupní plány raději o rok odložila.

Přibližně 21 procent Čechů uvažuje o koupi vozu čínské značky. Důvodem je v 51 procentech nižší cena čínských aut, 37 procent uvádí lepší kvalitu a 23 procent snadný přístup k servisu.

Nákup vozu chce 61 procent Čechů financovat z vlastních zdrojů, což je o pět procentních bodů více než v předchozím roce. Cizí zdroje zvažuje osm procent lidí. Ve Velké Británii hodlá použít vlastní peníze 64 procent lidí a v Německu 67 procent.

Zhruba sedm procent lidí si dokáže představit nákup příštího vozu přes internet. V polovině případů by přitom volili webové stránky autorizovaného prodejce a ve 28 procentech web automobilové značky.

Autorizované servisy navštěvuje asi 63 procent tuzemských motoristů, zbytek volí nezávislé dílny. K návštěvě autorizovaného servisu by je motivovaly nejčastěji spravedlivé ceny za servis nebo poskytnutí náhradního vozu.