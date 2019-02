Praha - Zahraniční filmové štáby strávily loni v českých lokacích a v ateliérech přes 1000 natáčecích dnů a jejich útrata se vyšplhala k pěti miliardám korun. Výroba seriálů měla na celkovém objemu zahraniční produkce podíl kolem 65 procent, jejich produkce v ČR v roce 2018 během 500 natáčecích dnů utratily téměř 3,2 miliardy korun.

Česká filmová komise ve své bilanční tiskové zprávě dnes uvedla, že uplynulý rok byl od zavedení pobídek v roce 2010 jedním z nejsilnějších co do počtu a útraty zahraničních projektů natáčených v ČR. Vznikalo tu 40 zahraničních seriálů a filmů.

Česká filmová komise, která je součástí Státního fondu kinematografie, ale upozorňuje na to, že příjmy i uplatnění českých tvůrců mohou klesat, pokud se podíl státu na pobídkách brzy nezvýší. "Se svou dvacetiprocentní pobídkou je ČR na jedné z posledních pozic v Evropě," uvádí komise.

Výši pobídek stanoví takzvaný zákon o audiovizi. Fond kinematografie počítá s přípravou novely zákona, která by vyšší pobídky mohla zakotvit. Uvažuje se o 25 procentech nákladů, které by filmaři dostali od českého státu zpět. Pětadvacetiprocentní pobídky by 800 milionů korun, které dnes na pobídky stát ročně dává, zvedly tento příspěvek na 1,2 miliardy korun.

"Mezi zahraničními projekty byly jako každoročně co do provenience nejpočetněji zastoupeny německé produkce, ve většině se jednalo o televizní tvorbu. Německé produkce u nás točily téměř 400 natáčecích dnů a utratily 960 milionů korun," uvedla vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková. Mezi německými projekty byly i dva celovečerní filmy mířící do kinodistribuce - snímek Als Hitler das rosa Kanninchen stahl a adaptace románu Hermanna Hesseho Narziss und Goldmund.

Více než filmů se v ČR točilo stejně jako v letech 2016 a 2017 seriálů. Ve většině případů jde o několikaměsíční natáčení celých sérií o šesti a více dílech. Na počátku loňského roku se dotáčely seriály Das Boot (Sky) a Carnival Row (Amazon). Poté vznikla druhá sezona historické série Knightfall (History Channel) a nový seriál BBC World on Fire zasazený do období druhé světové války. Mimoto Česká republika hostila hororově-supernaturální Lore (Amazon) a Haunted (Netflix). Posledně jmenovaný měl nejen českého režiséra Jana Pavlackého, ale domácími byli také kameraman, scénograf, výtvarník kostýmů a umělecká maskérka.

Z filmů v Česku vznikal snímek Jojo Rabbit novozélandského režiséra Taiky Waititiho a hvězdnému hereckému ansámblu vévodila Scarlett Johanssonová. Štáb německo-amerického filmu pracoval v ateliérech na Barrandově, ale také ve Středočeském a Ústeckém kraji na lokacích v Žatci, Úštěku, Dolních Beřkovicích nebo v bývalém cukrovaru Lenešice.

Liberec má za sebou natáčení blockbusteru Spider-Man: Far From Home, kdy filmaři zabrali na týden celé náměstí před radnicí. Velké natáčení zažila Plzeň, kde vznikal francouzský životopisný film Edmond o dramatikovi Edmondu Rostandovi a ústřední lokací bylo tamní divadlo.