Zahraniční obchod se přehoupl do přebytku, stavebnictví kleslo

Praha - Stavebnictví v ČR v říjnu meziročně kleslo o 1,7 procenta po zářijovém revidovaném růstu o 2,4 procenta. Pokles produkce zaznamenalo pozemní stavitelství, naopak inženýrské nárůst. Zahraniční obchod vykázal přebytek 7,2 miliardy korun, zatímco před rokem byl 645 milionů ve schodku. Ke zlepšení bilance přispěl především pokles dovozu o 5,5 procenta, dovezlo se méně ropy a zemního plynu, ale také kovů a strojů. Průmyslová výroba meziročně klesla o tři procenta po zářijovém revidovaném růstu o 4,6 procenta.

Zahraniční obchod se v říjnu přehoupl do přebytku 7,2 miliardy Kč

Zahraniční obchod Česka v říjnu vykázal přebytek 7,2 miliardy korun, zatímco před rokem byl 645 milionů ve schodku. Ke zlepšení bilance přispěl především pokles dovozu o 5,5 procenta, dovezlo se méně ropy a zemního plynu, ale také kovů a strojů. Vývoz také klesl, ale pomaleji než dovoz. Nepříznivě se na obchodu podepsalo prohloubení deficitu v obchodu s počítači a elektronikou, snížil se ale také přebytek v obchodu s auty. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

V téměř všech měsících letošního roku skončila bilance obchodu s cizinou přebytkem, říjnový je z nich nejnižší. Pouze v červenci vykázal obchod schodek, a to 1,5 miliardy korun.

"Bilance zahraničního obchodu v posledních měsících pozitivně překvapuje, zdá se, že zahraniční ekonomické ochlazení a stagnace německé ekonomiky se zatím ve výsledcích tuzemského zahraničního obchodu příliš neprojevuje," uvedl analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička. Za celý letošní rok se podle něj zahraniční obchod bude pohybovat kolem rekordní úrovně z let 2016 a 2017, tedy kolem 160 miliard korun.

Vývoz v říjnu klesl o 3,2 procenta na 335,9 miliardy korun, dovoz se snížil na 328,7 miliardy korun.

Co se týče dovozu, ropy a zemního plynu se v říjnu do Česka dovezlo za 10,6 miliardy korun, před rokem byl dovoz o 4,3 miliardy korun vyšší. Meziroční pokles zaznamenal i dovoz základních kovů, a to o 3,6 miliardy na 22,8 miliardy korun. Strojů a zařízení se dovezlo v říjnu za 30 miliard, zatímco loni v říjnu dovoz činil 33,2 miliardy korun. Stoupl ale dovoz motorových vozidel z 52 na 53,6 miliardy korun, což byl zároveň nejvyšší údaj za všechny letošní měsíce.

U vývozu zaznamenaly pokles počítače a elektronika, které exportéři vyvezli do zahraničí za 35 miliard korun. Před rokem v říjnu to bylo za téměř 38 miliard korun. Největší vývozní položkou jsou motorová vozidla s vývozem za 95,6 miliardy korun. Proti loňskému říjnu se exportérům automobilů dařilo lépe a za letošní rok jde o druhý nejvyšší vývoz po květnu.

Od ledna do října zatím obchodní bilance vykazuje přebytek 143,8 miliardy korun, což je o 57,8 miliardy více než před rokem. Vývoz od začátku roku stoupl o 3,1 procenta, dovoz o 1,2 procenta.

Stavebnictví v říjnu meziročně kleslo o 1,7 pct

Stavebnictví v ČR v říjnu meziročně kleslo o 1,7 procenta po zářijovém revidovaném růstu o 2,4 procenta. Pokles produkce zaznamenalo pozemní stavitelství, naopak inženýrské nárůst. Po očištění o vliv počtu pracovních dnů se stavební výroba meziročně snížila o 0,3 procenta, tedy stejně jako v září. Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než loňský. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

V meziměsíčním srovnání bylo stavebnictví po vyloučení sezonních vlivů nižší o 0,6 procenta.

"Stavební produkce sice meziročně i meziměsíčně mírně klesla, ale v podstatě se udržela na vysoké úrovni z loňského října," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Doplnila, že pokles se odehrál v pozemním stavitelství, tedy u výstavby bytů, kanceláří nebo výrobních a skladových hal, kde byla výroba meziročně nižší o 1,2 procenta. Naproti tomu u inženýrských staveb, které ze značné části tvoří dopravní infrastruktura, výroba vzrostla o 1,8 procenta.

Stavební úřady vydaly v říjnu meziročně o 0,2 procenta méně stavebních povolení, 7590. Počet zahájených bytů se proti loňskému říjnu sice zvýšil o 21,9 procenta na 3388, nicméně dokončených bytů ubylo o 20 procent na 2911.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních firmách se meziročně zvýšil o 1,3 procenta a jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému říjnu vzrostla o 7,4 procenta.

Český průmysl po zářijovém růstu klesl v říjnu o tři procenta

Průmyslová výroba v Česku v říjnu meziročně klesla o tři procenta po zářijovém revidovaném růstu o 4,6 procenta. K poklesu průmyslu přispěla zejména výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, hutní zpracování kovů nebo výroba strojů a zařízení. Naopak se v říjnu meziročně lépe dařilo výrobcům elektrických zařízení. Letošní říjen měl o jeden pracovní den méně než loňský, po očištění tak byla průmyslová produkce meziročně nižší o 0,4 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Proti září průmyslová výroba po vyloučení sezonních vlivů klesla o 0,1 procenta.

"Průmysl dál zpomaluje. Navíc narazil na vysokou srovnávací základnu z loňského roku," uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků klesla v říjnu meziročně o 4,8 procenta, v případě slévárenství a výroby základních kovů byl pokles o 10,7 procenta. Výroba strojů se v říjnu snížila o 3,3 procenta. Naopak výroba elektrických zařízení stoupla o 7,5 procenta, výroba elektřiny, plynu, tepla pak o 3,8 procenta. Růst o 25,3 procenta v říjnu zaznamenala výroba základních léků a farmaceutických přípravků.

Hodnota nových zakázek průmyslovým podnikům v říjnu klesla meziročně o 4,8 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se přitom snížily, zatímco tuzemské nové zakázky stouply. Tržby průmyslových podniků v říjnu meziročně klesly o 2,1 procenta. Tržby z vývozu klesly o 3,6 procenta, domácí tržby o 0,1 procenta.

Průmyslové podniky v říjnu zaměstnávaly o 1,3 procenta méně lidí než před rokem, průměrná mzda zaměstnanců stoupla o 5,3 procenta.