Zahraniční obchod Česka skončil v lednu po 11 měsících v přebytku

Zahraniční obchod Česka skončil v lednu po jedenácti měsících deficitu v přebytku, který dosáhl 9,5 miliardy korun. Meziročně byl o 2,1 miliardy korun vyšší. Dovoz i vývoz vzrostl proti loňskému lednu dvojciferným tempem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Zahraniční obchod Česka skončil v lednu po jedenácti měsících deficitu v přebytku, který dosáhl 9,5 miliardy korun. Meziročně byl o 2,1 miliardy korun vyšší. Dovoz i vývoz vzrostl proti loňskému lednu dvojciferným tempem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). ČTK/ČTK

Praha - Zahraniční obchod Česka skončil v lednu po jedenácti měsících deficitu v přebytku, který dosáhl 9,5 miliardy korun. Meziročně byl o 2,1 miliardy korun vyšší. Dovoz i vývoz vzrostl proti loňskému lednu dvojciferným tempem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků přispělo k přebytku zahraničního obchodu zlevnění fosilních paliv.

Podle statistiků bývá leden tradičně spojen s kladnou obchodní bilancí. V českém zahraničním obchodu se zbožím to platí od roku 2010. "Tentokrát se dařilo zejména vývozu motorových vozidel, který ve sledovaném měsíci vzrostl meziročně téměř o čtvrtinu a mírně tak překročil 100 miliard Kč," uvedl vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička.

Vývoz v lednu vzrostl meziročně o 12,1 procenta na 375,5 miliardy korun a dovoz o 11,8 procenta na 366 miliard. Letošní leden měl o jeden pracovní den více než loňský. Meziměsíčně se po sezonním očištění zvýšil vývoz o 0,4 procenta a dovoz o 2,3 procenta.

Celkové saldo zahraničního obchodu podle statistiků příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o šest miliard korun. Schodek obchodu se základními kovy se snížil o 2,1 miliardy a kladné saldo ostatních dopravních prostředků vzrostlo o 1,7 miliardy korun.

Naopak nepříznivý vliv měl především větší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,5 miliardy korun, rafinovanými ropnými produkty o 1,5 miliardy Kč a ropou a zemním plynem o 1,3 miliardy, což byl důsledek vyššího dovezeného množství. "Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance zemědělských produktů o 1,4 miliardy Kč," dodali statistici.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v lednu meziročně zlepšila o 19,8 miliardy korun. Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 17,5 miliardy Kč.

Analytici: K přebytku přispělo zlevnění fosilních paliv

K lednovému přebytku českého zahraničního obchodu do značné míry přispělo zlevnění fosilních paliv na světových trzích. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Zároveň předpokládají, že za celý rok skončí obchodní bilance v deficitu, který ale bude výrazně nižší než loňských 198 miliard korun.

"Vývoz byl podle očekávání pozitivně ovlivněn zlepšením situace v automobilovém průmyslu, což se kladně promítlo do růstu vývozu i do zlepšení přebytkové bilance obchodu s motorovými vozidly. Strana dovozu byla i nadále zatěžována vysokými cenami dovážených energetických komodit, ale je zjevné, že cenový efekt slábne, což se bude v dalších měsících pozitivně promítat do celkového výkonu zahraničního obchodu a meziročního zlepšování obchodní bilance," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

"Loni se kvůli dovozu velmi drahých fosilních paliv, zejména zemního plynu, obchodní bilance propadla do velmi hlubokého deficitu, se zlepšením situace na energetických trzích se situace vrací do normálu - v prosinci byla obchodní bilance vyrovnaná, v lednu byla v přebytku," uvedl ekonom Deloitte Václav Franče. Upozornil však, že únorové odstávky v automobilovém průmyslu mohou vývoj obchodní bilance negativně ovlivnit.

"Letošní rok by se měl nést ve znamení postupného zlepšování české obchodní bilance. Hlavním faktorem v tomto vývoji zřejmě nebude zlepšení exportního výkonu, který zůstane utlumen zpomalením zpracovatelského sektoru v tuzemsku i na partnerských trzích, jako spíše poklesem objemu dovážených energetických surovin. Ty totiž s největší pravděpodobností již nezopakují raketové zdražení z loňského roku," uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal vyzdvihl nárůst objemu vývozu proti lednu 2022 a 2021. "V neprospěch exportérů hraje kurz tuzemské měny, která se drží a bude v nadcházejících měsících zřejmě ještě držet na nezvykle silných úrovních. Důležitý bude také vývoj situace na Ukrajině, který je těžké předpokládat, ale české firmy jsou připraveny se zapojit do nejnutnějších dodávek," uvedl. CzechTrade podle něj také mapuje možnosti zapojení českých firem při obnově regionů Turecka poničených únorovým zemětřesením.

Analytici předpokládají, že za celý rok skončí obchodní bilance opět schodkem, ovšem nižším než loni. "V letošním roce očekáváme deficit obchodní bilance zhruba poloviční, 110 miliard korun. Na výsledku by se měla projevit lepší výkonnost domácího průmyslu, nižší ceny energetických surovin i dostatek výrobních dílů pro automobilový průmysl," uvedla analytička Komerční banky Jana Steckerová. Podle Hradila se Česko k přebytkové obchodní bilanci patrně vrátí v roce 2024.