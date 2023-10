Zahraniční média upozorňují na možný příklon Slovenska k Rusku

Vídeň/Londýn/Washington/Bratislava - Liberální zázrak se nekoná, píše dnes rakouská tisková agentura APA k výsledkům slovenských voleb, v nichž zvítězila Strana Směr-SD expremiéra Roberta Fica. Francouzská agentura AFP, britská veřejnoprávní stanice BBC či americká zpravodajská televize CNN zdůrazňují možný příklon Slovenska ke Kremlu. Vyvozují to především z Ficových předvolebních prohlášení, včetně toho, že po návratu k moci by ukončil vojenskou pomoc Ukrajině, která čelí ruské vojenské agresi. Fico má šanci sestavit vládu a počtvrté se stát ministerským předsedou, píšou slovenská média. Podle nich o podobě kabinetu rozhodne třetí nejsilnější strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) někdejšího premiéra Petera Pellegriniho, který v minulosti dlouhá léta působil ve Směru-SD.

Agentura AP konstatovala, že liberální zázrak se při slovenských předčasných voleb nekonal. Hlasování ovšem podle ní přineslo překvapení - nečekaně se do parlamentu nedostaly krajně pravicová Republika a "po drastickém propadu hlasů" donedávna koaliční strana Jsme rodina dosavadního předsedy parlamentu Borise Kollára.

Úspěšná naopak byla podle APA i strana Obyčejní lidé expremiéra Igora Matoviče, která je přitom označována za hlavního viníka 3,5 roku trvajícího politického chaosu v zemi, která je členem EU i NATO. "Na základě výsledků viděli pozorovatelé ještě během volební noci na Slovensku jako pravděpodobnou koalici vedenou proruským Ficem," napsala APA.

Agentura AFP poznamenává, že Fico se svou "populistickou" stranou představují "riziko, že diplomatickou rovnováhu země velmi jasně nakloní na stranu Kremlu". AFP připomíná několik nedávných Ficových výroků, vyznívajících ve prospěch ruského režimu: že by přestal vojensky podporovat Ukrajinu, že válka na Ukrajině začala v roce 2014, když údajní "ukrajinští fašisté" zabíjeli civilisty ruské národnosti, a že by nedovolil zatčení ruského prezidenta Vladimira Putina na území Slovenska.

BBC v titulku dnešní zprávy o slovenských volbách upozorňuje: "Populistická strana vyhrála hlasování, ale pro koalici potřebuje spojence". K možnosti ukončení slovenské vojenské pomoci Ukrajině píše: "Tato hrozba vyvolala znepokojení mez členy Evropské unie a NATO, ale získala podporu na sociálních sítích mezi Slováky, kteří tradičně chovají vřelé city vůči Moskvě."

Zpravodajská televize CNN na svém serveru v článku s titulkem "Proruský politik zvítězil ve slovenských parlamentních volbách" píše, že Směr-SD získal více hlasů, než se čekalo. Výsledky pravděpodobně budou znamenat výzvu pro jednotný postoj NATO a EU vůči Ukrajině, domnívá se CNN, která však také upozorňuje, že Fico si nejdříve musí najít koaličního partnera.

"Když byl v opozici, Fico se stal blízkým spojencem maďarského premiéra Viktora Orbána, zvláště pokud jde o kritiku Evropské unie. Existují spekulace, že pokud se vrátí k moci, Fico a Orbán by se mohli spojit a klást překážky Bruselu. Pokud polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost dokáže získat třetí volební období v polských parlamentních volbách příští měsíc, tento blok potížistů v EU by mohl ještě posílit," varuje CNN.

Německý týdeník Die Zeit píše: "V Bruselu panují obavy, že by se Fico mohl spojit s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Mohly by tak vzniknout spory s EU o právní stát, o migrační témata a o válce na Ukrajině. Ficův pragmatismus z jeho dřívějších funkčních období, kdy Slovensko přivedl do eurozóny a do značné míry se vyhýbal rozepřím s partnery z EU a NATO, však některé z těchto obav mírní."

Financial Times pro zprávu o slovenských volbách zvolil titulek "Robert Fico zvítězil ve slovenských volbách s protiukrajinským postojem". Podobně chorvatský deník Večernji list dnes přichází s titulkem "Proruský expremiér vyhrál slovenské volby s kampaní za zrušení pomoci Ukrajině".

Polský deník Gazeta Wyborcza píše, že nejpravděpodobnějším povolebním scénářem na Slovensku je koalice Směru, Hlasu a nacionalistů ze strany SNS. "Posledně jmenovanému předsedá Andrej Danko, který je otevřeně proruský a staví se proti podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem. Podobně uvažuje i Robert Fico, který oznámil, že po nástupu k moci zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu," píše polský list.

"Evropští liberálové asi z vítězství Roberta Fica velkou radost nemají," píše dnes maďarský deník Magyar Nezmet. "Politik v kampani několikrát zdůraznil, že v případě jeho zvolení Slovensko nebude posílat další munici na Ukrajinu a zcela zastaví dodávky zbraní. Fico navíc prosazuje i tvrdší postup vůči migraci, takže v těchto dvou oblastech může Maďarsko získat nového spojence," dodal maďarský list.

"Robert Fico porazil Slovensko, tu podobu země, jakou si po sametové revoluci představovala většina národa. Dnes mu dostatek lidí uvěřilo, že liberalismus a lidská práva mohou být pro občana větší hrozba než rozvětvená korupce a sympatie k Putinovu režimu," napsal slovenský list Sme. Reagoval tak na názory trojnásobného expremiéra Fica, který před volbami vystupoval proti vojenské pomoci Ukrajině čelící ruské agresi a proti sankcím Západu vůči Rusku, v jehož čele stojí Putin.

"Dnes po moci sahá jiný Fico. Motivovanější trestními stíháními svých spolupracovníků a sponzorů Směru a podporovaný extrémnějšími voliči. Šíření strachu mu nakonec přineslo vítězství. Přinese mu i izolaci, zejména v demokratické Evropě, protože je málo pravděpodobné, že změní svou rétoriku o podmínkách míru na Ukrajině," napsal deník Sme.

Podle listu Pravda Směr-SD suverénně vyhrál volby a šéf Hlasu-SD Pellegrini ví, že rozhodne o budoucí vládě.

"Bez ohledu na první místo ve volbách bude stabilita koalice záviset zřejmě na dvou stranách. Jednou z nich je Pellegriniho Hlas, který se dlouhodobě nevymezoval ani na jednu, ani na druhou stranu politického spektra," napsal nejčtenější list Nový čas. Dodal, že v posledních dnech předvolební kampaně bylo možné z Pellegriniho vyjádření pozorovat, že je vysoce pravděpodobné, že si vybere Směr-SD.

"Robert Fico vyhrál volby a už to nepustí. Demokratické Slovensko prohrálo," napsal list Denník N.

Také listy Plus jeden deň a Hospodárske noviny poznamenaly, že podoba příští vládní koalice bude záležet na Hlasu-SD.