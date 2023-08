Zahraniční média se ptají po osudu kremelského mluvčího Peskova

Moskva - Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se již tři týdny neukázal na veřejnosti, přesněji od doby, kdy se v americkém listu The New York Times (NYT) objevily jeho výroky, že "volby v Rusku nejsou ve skutečnosti demokracií, ale drahou byrokracií", a že ruské prezidentské volby příští rok "vyhraje Vladimir Putin s 90 procenty hlasů", upozornil americký časopis Newsweek.

Nad "zmizením" Putinova mluvčího si lámou hlavu i Rusové na sociálních sítích. Nevylučují, že jindy nepostradatelný hlas Kremlu kvůli zmíněným výrokům alespoň na čas upadl v nemilost hlavy státu.

Po zveřejnění reportáže NYT s Peskovovými výroky ohledně voleb a znovuzvolení Putina - sám prezident se přitom dosud nevyjádřil, zda bude kandidovat - mluvčí v ruských státních médiích tvrdil, že američtí novináři "jako vždy vše překroutili". Prohlásil, že osobně je přesvědčen, že Putin bude opět zvolen na další volební období do čela státu, a tento názor opírá o to, nakolik je ruská společnost okolo Putina semknutá. Ale ohledně voleb prý řekl, že hlasování, ačkoliv je požaduje demokracie a sám Putin se rozhodl je uspořádat, by se "teoreticky" konat nemuselo, protože už je jasné, že Putin bude zvolen. "To je mé naprosto osobní mínění. Ale překroutili to," tvrdil mluvčí.

Ruské a ukrajinské kanály na sociální síti telegram rychle poukázaly na to, že od zveřejnění problematických výroků Peskov neuspořádal další tiskové konference ani neposkytl médiím žádné další vyjádření. Poslední z Peskovových brífinků se konal 4. srpna, dva dny před zveřejněním jeho výroků v NYT.

Někdejší Putinova soupeřka v předchozích prezidentských volbách, které se konaly v březnu 2018, televizní moderátorka Xenija Sobčaková na síti telegram vybídla ke klidu: Peskov je na dovolené a za pár dní se vrátí. Zda to tvrdí i Peskov, Sobčaková neupřesnila, podotkl server Dixinews.ru.