Zahraniční média mají výsledek prezidentských voleb v Česku za otevřený

Vídeň/Brusel/Londýn/Paříž/Varšava/Moskva - Za otevřený považují výsledek nadcházejících prezidentských voleb v Česku zahraničí média. Šance na vítězství podle nich mají expremiér Andrej Babiš, generál ve výslužbě Petr Pavel i bývalá univerzitní rektorka Danuše Nerudová. Hlasování označují za konec éry končícího prezidenta Miloše Zemana. O možných dopadech voleb na českou podporu napadené Ukrajině píší především polská a ruská média.

Rakouský deník Der Standard pokládá výsledek prezidentských voleb v Česku za předem nerozhodnutý, napínavé bude podle něj zejména předpokládané druhé kolo. Šanci dostat se do něj má bývalý premiér Babiš, generál ve výslužbě Pavel a ekonomka Nerudová. Ta se snaží oslovovat mladé voličstvo společensky liberálními tématy, jako je ochrana klimatu či sňatky homosexuálních párů. List připomíná, že rektorka se v posledních týdnech dostala do defenzivy kvůli kauze nezvykle rychlého udělování doktorských titulů během jejího mandátu v čele brněnské Mendelovy univerzity. Za "eso v rukávu" Nerudové naopak deník považuje to, že na rozdíl od jejích dvou hlavních rivalů na ní neulpěl "stín minulosti" v podobě spolupráce s komunistickým režimem.

Heslo volební Pavlovy kampaně "Řád a klid" má podle deníku očividně za cíl vymezit se proti "často nepředvídatelně působícímu" Babišovi a "nešířit chaos" v současné společenské atmosféře války na Ukrajině a vysoké inflace. Boj proti zdražování je zároveň ústředním tématem kampaně miliardáře Babiše, kterého navíc posílil nedávný zatím nepravomocný zprošťující rozsudek v kauze Čapí hnízdo. Miliardář oslovuje především sociálně slabší. Vzhledem k tomu, že sociální demokraté i komunisté opustili Poslaneckou sněmovnu v parlamentních volbách na podzim 2021 a že on sám přešel z vlády do opozice, může tuto roli hrát ještě lépe než dosud, píše Der Standard.

Čtvrteční televizní debata prezidentských kandidátů se podle agentury APA nesla ve spíše poklidném duchu, točila se především kolem ekonomických otázek a vysokých cen energií. Babiš čelil v diskusi výpadům jak Nerudové, tak Pavla, všímá si agentura.

Stanice BBC dala ve svém příspěvku k prezidentským volbám prostor českému beachvolejbalistovi Ondřeji Perušičovi, který vyjádřil přání mít v čele státu "prezidenta, který respektuje ústavu, spíše než aby testoval její hranice". Jak Zeman, tak jeho předchůdce Václav Klaus podle Perušiče neustále posouvali hranice, aby zjistili, co jim projde. BBC v této souvislosti připomíná poslední spor o to, zda může Zeman jmenovat ještě před koncem svého mandátu předsedu českého ústavního soudu.

Zproštění obžaloby v kauze Čapí hnízdo znamená podle serveru Politico "návrat" Babiše do prezidentského klání. Proti českému expremiérovi, který připomíná bývalého italského předsedu vlády Silvia Berlusconiho, však podle serveru stojí "dva silní kandidáti". Bývalého generála s mezinárodními zkušenostmi Pavla stanice popisuje jako "antibabiše" a někdejší univerzitní rektorku Nerudovou přirovnává k mladé finské premiérce Sanně Marinové.

Francouzský ekonomický server Les Échos zdůrazňuje, že vítězem českých voleb bude poprvé člověk, který nevstoupil do politiky se sametovou revolucí v roce 1989. Píše o generační výměně a očekávaném těsném souboji, připomíná i kritiku Babišovy úterní návštěvy u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Rádio RFI připomíná Pavlův příspěvek k osvobození francouzských vojáků v bývalé Jugoslávii, oblibu Nerudové u mladých lidí i její vlastní nízký věk. Celá předvolební kampaň se soustředila okolo osobnosti expremiéra Babiše, dodává RFI. Deník Le Figaro píše, že české volby "nevzbuzují zájem médií ani politiků nikde v Evropě", na rozdíl od parlamentních voleb v roce 2017, které vynesly Babiše do křesla premiéra.

Prezidentských voleb v Česku si všímají i média v Polsku. Polský rozhlas na svých internetových stránkách připomíná, že se blíží konec éry "kontroverzního prezidenta Miloše Zemana, který je obviňovaný z podpory ruských a čínských zájmů, překračování prezidentských pravomocí i bagatelizování zjištění rozvědky". Média přibližují tři hlavní kandidáty dnešního a sobotního hlasování. V případě Babiše i Pavla Polský rozhlas připomíná jejich komunistickou minulost, v případě Nerudové zase nesrovnalosti z dob jejího působení v čele Mendelovy univerzity.

Spisovatel, bohemista a překladatel Aleksander Kaczorowski na rozhlasové stanici TOK FM o Babišovi řekl, že "se staví do pozice kandidáta té části české společnosti, která má obavy z války, nechce vojensky podporovat Ukrajinu a nesouhlasí s politikou současné české vlády v této oblasti - její spoluprací s Kyjevem a Varšavou". Podle Kaczorowského do druhého kola voleb projde Babiš s Pavlem, protože u Nerudové "se nakonec ukázalo, že není tak přesvědčivou kandidátkou jako před několika lety na Slovensku Zuzana Čaputová". Publicista Mikolaj Lizut tvrdí, že z polské perspektivy je Babiš nebezpečným kandidátem. Uvedl, že Babiš sám o sobě říká, že chce jít ve stopách konzervativního maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle Lizuta si Babiš také jako premiér snažil podřídit si média. "Po anexi Krymu byl stoupencem zrušení sankcí proti Rusku," dodal o Babišovi Lizut. Podle Kaczorowského je ale Babiš především pragmatik, který se "řídí tím, co mu napovídají průzkumy veřejného mínění".

Ruský server RBK uvedl, že v Česku končí éra prezidenta Zemana, který byl považovaný za proruského. Zdůrazňuje, že zejména Pavel a Nerudová zastávají protiruské postoje, zatímco Babiš se tématu Ruska a války na Ukrajině snažil v kampani spíše vyhýbat. Server cituje ředitele Ruské rady pro mezinárodní vztahy Andreje Kortunova, podle nějž je nepravděpodobné, že by české prezidentské volby nějak ovlivnily vztahy s Ruskem. "Naopak odchod Zemana, který byl v jistém smyslu symbolem předchozí éry, může českou politickou třídu ještě více upevnit na protiruské platformě," řekl Kortunov. Připomněl, že Česko patřilo v posledních letech k nejdůslednějším a nejtvrdším kritikům Ruska. "Myslím, že není důvod se domnívat, že se situace změní," dodal.