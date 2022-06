Zahraničněpolitickými tématy předsednictví jsou Ukrajina nebo energetika

Praha - Mezi zahraničněpolitické priority nadcházejícího českého předsednictví v Radě Evropské unie patří Ukrajina, ukončení závislosti energiích z Ruska, budování obranných kapacit či obchodní dohody. Dalšími tématy jsou podpora občanské společnosti a svobodných médií nebo transatlantické vztahy. Priority v Černínském paláci za svůj resort představil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

V souvislosti s Ukrajinou zmínil podporu územní celistvosti, humanitární pomoc a poválečnou obnovu nebo podporu statusu kandidáta vstupu do Evropské unie. Česko podle Lipavského bude nadále vojensky i materiálně zemi napadené Ruskem pomáhat.

Klíčový pro předsednictví je podle ministra postoj EU vůči ruské agresi. "Během předsednictví budeme usilovat o důsledné vymáhání (protiruských) sankcí EU a jejich případné rozšíření. Stejně tak je potřeba pracovat na další izolaci Putinova Ruska na různých mezinárodních fórech," poznamenal.

V energetické oblasti jsou prioritami ukončení závislosti na energiích z Ruska a zároveň zajištění alternativních dodavatelů surovin, ale také práce na zelené diplomacii, využití obnovitelných zdrojů energie či ochrana klimatu.

Z hlediska obrany a bezpečnosti považuje Lipavského resort za prioritní témata implementaci společné obranné strategie, tedy takzvaného Strategického kompasu, spolupráci mezi EU a Severoatlantickou aliancí (NATO) a hybridní hrozby a boj proti terorismu. "Budeme usilovat o to, aby EU přijala EU Hybrid Toolbox, což bude balíček opatření, které dovolí členským zemím EU společně reagovat na hybridní působení a hrozby," uvedl ministr.

Dohody o volném obchodu jsou podle Lipavského důležitou agendou vůči mimoevropským zemím, rozjednány jsou kontrakty s Austrálií, Novým Zélandem, Mexikem či některými jihoamerickými státy. Za zásadní má šéf české diplomacie také spolupráci s USA v Radě pro obchod a technologie.

Do předsednických aktivit chce Lipavský vrátit odkaz bývalého prezidenta Václava Havla, proto jsou mezi prioritami též akční plán EU pro demokracii a lidská práva, lidskoprávní sankční režim EU či podpora občanské společnosti, demokratických institucí a svobodných médií.

Z hlediska geografického rozdělení priorit se ministerstvo zaměřuje na východní Evropu, a to na budoucnost Východního partnerství a jednotnou hodnotovou politiku EU vůči Rusku. Další oblastí je západní Balkán a podpora jeho začlenění do Evropské unie. Prioritami jsou také oblasti Indo-Pacifiku z hlediska spolupráce například v kybernetické či vesmírné oblasti a afrického Sahelu, co se týče bezpečnosti, regionální stability či rozvojové spolupráce.