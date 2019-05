Zahoďte mobily, vyzvala studenty královna majálesu Erika Stárková

Olomouc - Královnou olomouckého majálesu se dnes odpoledne v centru města stala herečka Erika Stárková, známá hlavně z role Dáši v seriálu Most!. Do ulic města se vyrazila představit v historické Škodě Felicii, s plameňákem a plyšovým krtkem v ruce, kteří letos nahradili tradiční královské atributy. Studenty vyzvala, aby zahodili své mobily, pomyslné kompasy a buzoly, nezaplétávali se do sítí a šli cestou svého srdce. Olomoucký majáles je jako jeden z mála v České republice nekomerční, letošním tématem je pop kultura.

"Mým největším přáním je, aby každý z vás šel cestou své duše a svého srdce, a to bez ohledu na to, co si druzí o vás pomyslí. Kráčejte s hlavou vzpřímenou do oblak. Nezapomínejte na to, že se opíráte o matku Zemi, to je ta největší královna," uvedla Stárková. "Hlavně se radujte, zpívejte a tancujte," doplnila.

Pro královnu byl na nádvoří Zbrojnice připraven speciální trůn vytvořený z knih. Místo hermelínového pláště dostala královský pláštík, jablko v podobě ježka a na jásající poddané mávala velkým růžovým plameňákem místo žezla. Gratulace k nové vládě získala i od předchozích panovníků majálesu - fotografa Jindřicha Štreita, herečky Ivany Plíhalové či polistopadového rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba.

Majálesové dění bylo letos přesunuto z Bezručových sadů na nádvoří univerzitní Zbrojnice, další akce se již od pondělka odehrávají na Biskupském náměstí a v jeho parčíku, v okolních ulicích, ale i v kapli Božího těla, Jazz Tibet Clubu, na parkánech Uměleckého centra a v kině Metropol. Na parkánu Konviktu studenty láká majálesový stan, který nabízí divadlo, slam poetry a poprvé také stand up comedy. Do Olomouce byly kvůli dvoudenní akci pozvány i kapely jako Mydy Rabycad, hiphopoví P.S.H., alternativní slovenští rockeři Korben Dallas či oceňovaní The Atavists.

Přehlídka nabídne i největší prezentaci neziskových organizací v Olomouci, novinkou je zmenšená verze olomouckého DizajnTrhu a výstava fotografií na téma pop kultura. Znovu vznikne velkoformátové graffiti. Loni tak umělci ztvárnili v Bezručových sadech T.G. Masaryka u vchodu do krytu pod hradbami.