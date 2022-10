Zahajovací obří slalom žen v Söldenu znemožnilo počasí

Sölden (Rakousko) - Kvůli nepříznivému počasí v Söldenu se neuskuteční dnešní obří slalom žen, kterým měla odstartovat sezona Světového poháru ve sjezdovém lyžování. Rakouští pořadatelé nejprve začátek naplánovaný na 10:00 o hodinu posunuli, ale vzápětí kvůli padajícímu dešti se sněhem a špatné viditelnosti program zrušili. Předpověď počasí jim nedávala šanci na zlepšení podmínek. Zda a kdy bude závod nahrazen, nebylo rozhodnuto, v neděli mají na programu závod muži.

"Je to tak, že dnes nedokážeme včas připravit trať vhodnou na závod. Je to otázka bezpečnosti, jak ze sportovního hlediska, tak i z pohledu práce na trati," citovala rakouská agentura APA technického ředitele závodů FIS Markuse Mayra. "Stalo se to nejhorší, čeho jsme se obávali. Déšť, sníh..., sjezdovku nám to rozmáčelo. I pro všechny pracovníky je nebezpečné se na svahu pohybovat," dodal.

Do závodu bylo přihlášeno 68 lyžařek. Připravená byla i jediná česká účastnice zahajovacího víkendu Adriana Jelínková, jež čeká na debut v národních barvách po přestupu z nizozemského týmu.