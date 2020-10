Zahajovací obří slalom v Söldenu nečekaně vyhrál Nor Braathen

Sölden (Rakousko) - Zahajovací obří slalom Světového poháru v Söldenu nečekaně vyhrál norský lyžař Lucas Braathen, jenž se dosud v elitním seriálu ještě nedostal na stupně vítězů. Český reprezentant Kryštof Krýzl zajel 43. čas v prvním kole a ani na sedmý pokus se mu na ledovci Rettenbach nepodařilo postoupit do bodované třicítky. Stejně jako v případě sobotního závodu žen se jelo kvůli koronavirovým opatřením bez diváků.

Dvacetiletý Braathen, jenž byl letos v lednu čtvrtý ve slalomu v Kitzbühelu, si pro vítězství dojel z pátého místa po prvním kole. Na stupně vítězů mladého Nora doprovodili dva Švýcaři.

Na druhou příčku se ze sedmé pozice po úvodním kole posunul Marco Odermatt, jenž v součtu jízd zaostal za Braathenem o pouhých pět setin sekundy. Nečekané vedení z prvního kola neudržel Gino Caviezel, ale s odstupem 46 setin si v osmadvaceti letech dojel pro první pódium kariéry.

Až za Caviezelem skončil první z velkých favoritů Alexis Pinturault. Francouz útočil na třetí vítězství v Söldenu za sebou, ale nakonec mu o tři setiny sekundy unikly i stupně vítězů.

Nor Henrik Kristoffersen, držitel malého glóbu za obří slalom z minulé sezony, skončil na děleném pátém místě se Švýcarem Loicem Meillardem.

Hned v úvodu sezony nabral ztrátu na své největší rivaly úřadující celkový vítěz Světového poháru Aleksander Aamodt Kilde z Norska, jenž v prvním kole upadl a jízdu nedokončil.

Čtyřiatřicetiletému Krýzlovi chybělo k postupové třicítce 57 setin sekundy. Zkušený český lyžař, jenž v létě prodělal nákazu koronavirem, čeká na body ve Světovém poháru od března roku 2017.

Sezona pokračuje 13. a 14. listopadu paralelními obřími slalomy mužů a žen v rakouském středisku Lech/Zürs.

Výsledky úvodního závodu SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko):

Muži - obří slalom:

1. Braathen (Nor.) 2:14,41 (1:08,37+1:06,04), 2. Odermatt -0,05 (1:08,44+1:06,02), 3. G. Caviezel (oba Švýc.) -0,46 (1:08,13+1:06,74), 4. Pinturault (Fr.) -0,49 (1:08,28+1:06,62), 5. Kristoffersen (Nor.) -0,56 (1:08,23+1:06,74) a Meillard (Švýc.) -0,56 (1:08,41+1:06,56), 7. Kranjec (Slovin.) -0,77 (1:08,19+1:06,99), 8. Nestvold-Haugen (Nor.) -1,04 (1:08,55+1:06,90), 9. Favrot (Fr.) -1,21 (1:09,09+1:06,53), 10. De Aliprandini (It.) -1,37 (1:08,70+1:07,08), ...v 1. kole 43. Krýzl (ČR) 1:11,06.