Zahájení registrací k očkování provázely problémy, epidemie brzdí

Ministerstvo zdravotnictví 15. ledna 2021 spustilo webovou stránku centrálního registračního systému, na které se lidé starší 80 let mohou přihlásit na očkování proti covidu-19. V Liberci seniorům s registrací telefonicky pomáhaly pracovnice krajského úřadu. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Otevření registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let dnes ráno provázely problémy, zpožďovaly se registrační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný. Termín vakcinace získalo zhruba 3000 lidí, seniorů nad 80 let v Česku žije 441.000. Prozatímní kapacita termínů se vyčerpala, nadále je ale možné se k očkování registrovat. Podle opozice systém nefunguje správně a je komplikovaný, premiér Andrej Babiš (ANO) to odmítl. Epidemie v Česku začala zpomalovat, zmírnění protiepidemických opatření se ale v příštím týdnu podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) očekávat nedá.

Při on-line registraci pro očkování ráno lidé čekali na potvrzovací textové zprávy i více než deset minut, systém byl podle zkušeností uživatelů chvílemi nedostupný stejně jako telefonní linka 1221, která měla s registrací pomáhat. Problémy byly někdy také s rezervací termínů pro očkování na konkrétní místo, seniorům v Kolíně podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana systém nabízel očkování v Pardubicích či Hradci Králové. Telefonnímu centru, které na svém úřadě zřídil Liberecký kraj, se dnes dopoledne podařilo k očkování zaregistrovat jediného seniora, podobné zkušenosti mají na Vysočině.

Tým tzv. Chytré karantény na twitteru uvedl, že zhruba půlhodinu po spuštění ve frontě systému čekalo na odeslání více než 40.000 textových zpráv, protože je operátoři rozesílají rychlostí 20 SMS za vteřinu. Šéf Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund uvedl, že operátoři se dozvěděli o požadavku státu na ověřovací textové zprávy při registraci až po spuštění systému a rychlost odesílání je taková, jakou si stát objednal.

Opoziční politici kritizují nejen dnešní start registrací k očkování, ale i další záležitosti spojené s vakcinací. Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že organizace očkování selhává čím dál víc a odpovědný za to je Babiš, protože sám sebe ustanovil koordinátorem očkování. Podle Pirátů mohl stát místo složitého systému rezervací obeslat seniory vybrané podle dat z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) pozvánkou na dobrovolné očkování. Blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navrhuje projednat strategii očkování příští týden ve Sněmovně, případně i na mimořádné schůzi.

"Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen," řekl Babiš. Večer se podle něj první den provozu vyhodnotí. Problémy s rozesíláním textových zpráv jsou podle něj věcí operátorů, nedokázal ale říct, jestli s nimi o hromadném rozesílání zpráv nějaký zástupce státu mluvil. Za zbytečné premiér považuje, aby se registrace na očkování otevřely 1. února pro všechny, jak dosud stát avizoval. V prvním čtvrtletí Babiš čeká jen očkování přednostních skupin.

Fakt, že termín si mohlo zarezervovat jen 3000 lidí, je podle premiéra dán tím, že většina dávek vakcín je stále určena k očkování v nemocnicích a domovech pro seniory, tedy mimo rezervační systém. Další termíny budou očkovací centra přidávat ještě dnes, řekl Blatný. K očkování se podle něj registrovalo zatím 78.000 lidí nad 80 let. Termínů budou týdně řádově tisíce, možná deset tisíc. Dávek přijde týdně 70.000, očkují se dál i zdravotníci a lidé v domovech, v neděli začne očkování druhou dávkou, dodal.

Babiš dnes uvedl, že zdravotníci, kteří dostali první dávku očkování proti nemoci covid-19, by mohli obdržet druhou dávku o týden později, než bylo v plánu. Po dohodě s Blatným by se měli očkovat až 28., nikoliv 21. den po první dávce. Totéž se bude týkat Babiše, který o týden odsunul druhou dávku plánovanou na nejbližší pondělí.

Čtvrtečních 8032 potvrzených případů nákazy je téměř o polovinu méně než před týdnem. V Česku je nyní víc než 143.000 nakažených, podíl pozitivních mezi testovanými ve čtvrtek klesl na 28,3 procenta, vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví. Počet hospitalizovaných s covidem-19 se snížil mírně nad 7000, asi 1100 z nich je ve vážném stavu. S koronavirem od březnového začátku epidemie zemřelo v Česku přes 14.000 lidí, poslední tisícovka úmrtí přibyla za šest dní.

Epidemie začala brzdit podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška, reprodukční číslo ukazující průměrný počet nakažených od jednoho pozitivního se snížilo na asi 0,8. "Výhledy jsou jednoznačně pozitivní, ale pořád tady máme velmi vysokou virovou nálož v populaci a jednoznačné komunitní šíření," řekl . K maximu přes 1200 se ale podle Duška blíží jednotky intenzivní péče, kde se zdravotníci starají o nejvážnější případy.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nákazy, se druhý den drží na čtvrtém stupni. Snížil se ze čtvrtečních 75 na dnešních 72 bodů, klesl potřetí za sebou. Platná opatření nyní odpovídají přísnějšímu pátému stupni, vláda ale v pondělí podle Blatného projedná jeho dílčí úpravy, například sortimentu povoleného k prodeji v obchodech. Kompletní tabulku opatření navázanou systém PES chce ministr představit poslancům na schůzi, kde budou projednávat prodloužení nouzového stavu.

Vláda v pondělí projedná návrh, aby kompenzační bonus 500 korun denně, a to zpětně, mohli čerpat také drobní podnikatelé v úpadku, oznámilo ministerstvo financí. Nechystá ale zatím nový zákonný plošný odklad splátek úvěrů. Podnikatelé zasažení v souvislosti s epidemií budou moci žádat o příspěvek na komerční nájem za čtvrté čtvrtletí od 22. ledna, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Program COVID gastro uzavřené provozovny se bude vztahovat na období od 9. října do 10. ledna, uvedl také.