Zahájení OH v Pekingu vidělo v ČT 770.000 lidí, dvojnásobek proti Tokiu

Praha - Páteční zahájení zimních olympijských her v Pekingu sledovalo v České televizi 770.000 diváků starších 15 let. To byl téměř dvojnásobek sledovanosti zahájení loňské letní olympiády v Tokiu. Slavnostní ceremoniál si v pátek od 13:00 nenechalo ujít 42,7 procenta lidí, kteří měli zapnutou televizi. Vyplývá to z dnešních údajů České televize pro ČTK.

Rekordní v posledních letech byl zahajovací přenos ze ZOH 2014 v ruském Soči, který vidělo 1,42 milionu lidí. Naopak nejméně, jen 171.000 diváků, vidělo kvůli nočnímu vysílacímu času ceremoniál v Riu de Janeiro v roce 2016. Zahájení předchozích zimních her v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 2018 sledoval v Česku přes milion lidí.

Česká televize letošní hry vysílá jako třetí olympiádu v roli nevýhradního vysílatele, což znamená omezený počet premiérových hodin i programová omezení. V porovnání s Pchjongčchangem se ale počet hodin podařilo navýšit o 50 na 240. Práva na vysílání her pro Evropu drží kanály Eurosport společnosti Discovery Communications.

"Podle licenčních ujednání bude Česká televize vyrábět program se zaměřením na účast českých sportovců, a to na stanici ČT sport a na webu. Program na streamu se ale podle podmínek sublicence musí shodovat s televizním programem,“ uvedl výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Zimní olympijské hry v Pekingu potrvají do 20. února. Českou republiku bude reprezentovat rekordních 114 sportovců.