Zahájení lyžařské sezony v Česku si nenechaly ujít stovky lidí

Praha - O první víkendové lyžování měly v Česku zájem stovky lidí. Díky technickému sněhu se dnes začalo lyžovat na dvou místech v Krkonoších, na šumavské Kvildě, v beskydském areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku nebo ve Stupavě na Uherskohradišťsku. První spustily vleky v pátek skiareály v Branné a v Karlově v Jeseníkách. V porovnání s loňským rokem ale většinou zahájily sezonu o něco později. Další areály pokračují v přípravě a zasněžují, přírodního sněhu je totiž minimum.

V Krkonoších se rozjely vleky na sjezdovce Anděl na Černé hoře u Janských Lázní a v Malé Úpě na Pomezních boudách. Na Černé hoře mají lyžaři k dispozici celou sjezdovku Anděl o délce 1100 metrů s asi 40 centimetry technického sněhu. Bude se tam lyžovat i v dalších dnech. "Ve SkiResortu Černá hora - Pec byla dnes zahájena lyžařská sezona. První lyžaři vyrazili na sjezdovku Anděl, která pro ně byla otevřena v plné délce. Dnes na ní přijelo více než 800 lidí," řekla ČTK mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.

Na Černé hoře začíná sezona v Krkonoších tradičně nejdříve. Loni se tam poprvé lyžovalo 30. listopadu, předloni 17. listopadu a v roce 2016 to bylo už 12. listopadu. SkiResort Černá hora - Pec od soboty 14. prosince plánuje otevřít další sjezdovky v areálu na Černé hoře a také areál v Peci pod Sněžkou, od 21. prosince zbývající areály. Největší krkonošské středisko Špindlerův Mlýn plánuje zahájit sezonu v pátek 13. prosince.

V areálu SKiMU v Horní Malé Úpě mají lyžaři k dispozici zatím spodních 500 metrů sjezdovky Pomezky. "Odhadem dnes lyžovalo 300 lidí, je to docela dost na to, že jsme jeli 500 metrů. Jsme spokojeni," řekl dnes ČTK ředitel areálu Martin Buček. V neděli by mělo zahájit provoz i kluziště na Pomezních boudách.

Do beskydského areálu Ski Bílá na Frýdecko-Místecku si dnes přišlo zalyžovat více než 500 lidí. "Jsme spokojeni. Zájem o lyžování byl velký, lidí přišlo opravdu hodně," řekl marketingový a projektový manažer největšího lyžařského centra v regionu Václav Vrzgula. Lyžuje se zatím jen na červené sjezdovce, která je dlouhá kilometr a je vhodná hlavně pro zkušenější lyžaře. Přírodního sněhu je ve středisku jen nepatrně, takže lyžovat se může jen díky sněhu, který se vlekařům podařilo vyrobit uměle díky příznivému počasí.

Otevřené skiareály zatím nabízejí lyžovaní jen na některých svých sjezdovkách a ne všechny zůstanou v provozu po celý následující týden.