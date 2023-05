Zahájení festivalu v Cannes provází kampaň i otevřený dopis proti účasti Deppa

Cannes (Francie) - Na sociálních sítích se šíří kampaň, která kritizuje filmový festival v Cannes za to, že již "76 let oslavuje násilníky", uvedl server Variety. Několik dní před dnešním zahájením akce, kterou odstartuje francouzský snímek s Johnnym Deppem v hlavní roli, ji na internetu spustili příznivci jeho bývalé manželky Amber Heardové. Do filmové přehlídky se za rozvinutí červeného koberce pro Deppa i režisérku jeho filmu Ma?wenn opřela také skupina francouzských hereček a herců.

Depp hraje hlavní roli krále Ludvíka XV. v historickém snímku s názvem Jeanne du Barry - Králova milenka. Pro amerického herce, jehož kariéru poznamenala ostře sledovaná soudní pře s Heardovou, kde se vzájemně obvinili z domácího násilí, jde o první film za poslední tři roky. Režisérka filmu Ma?wenn zase nedávno přiznala, že "napadla" novináře, kterému plivla do tváře. Kvůli incidentu čelí žalobě.

Porota v soudním sporu mezi Deppem a Heardovou uznala herečku vinnou z pomluvy jejího bývalého manžela kvůli článku, kde se označila za "veřejně známou tvář domácího násilí". V dřívějším sporu vedeném v Británii se ale soud přiklonil k obvinění, že Depp svou tehdejší manželku bil.

Novinářka a blízká přítelkyně Deppovy exmanželky Eve Barlowová sdílela kampaň s hashtagem #CannesYouNot na svých sociálních sítích. "Zdá se, že Cannes je hrdé na svou historii podpory sexuálních násilníků," uvedla. Zveřejnila také sérii fotografií, na nichž jsou muži, kteří byli v průběhu let významnými účastníky festivalu, včetně Deppa, Romana Polanského, Harveyho Weinsteina, Woodyho Allena, Gérarda Depardieua a Luka Bessona. Ti zároveň čelili obvinění ze sexuálního zneužívání. "Pokud podporujete Cannes, podporujete predátory," dodala Barlowová.

V zájmu hladkého průběhu akce úřady každoročně zakazují demonstrace v blízkosti Croisette, které je centrem festivalu. Organizátoři kampaně #CannesYouNot však tvrdí, že jim nelze zabránit v protestech na internetu.

Pořadatel festivalu Thierry Frémaux se proti kritice ohradil a uvedl, že neví, jakou má Depp pověst v USA.

Premiéra Deppova nového filmu v Cannes je vnímána jako jeho velký návrat. Ačkoli zůstává kontroverzní postavou, uplynulý rok pro něj znamenal velký obrat. Poté, co byl kvůli obvinění z domácího násilí vyhozen mimo jiné z filmové série Piráti z Karibiku, se nedávno objevila zpráva, že si v jeho filmu zahraje Al Pacino. Depp také uzavřel smlouvu se značkou Dior v hodnotě 20 milionů dolarů (435 milionů Kč).

Proti jeho účasti na festivalu se ale postavilo i několik feministických hnutí či skupina francouzských hereček a herců v otevřeném dopise, který publikoval list Libération. "Jsme hluboce pobouřeni a odmítáme mlčet tváří v tvář politickému postoji, který zaujal filmový festival v Cannes," uvádí se v dopise. "Tím, že festival rozvinul červený koberec pro muže a ženy, kteří (někoho) napadli, vysílá zprávu, že v naší zemi můžeme i nadále beztrestně páchat násilí, že násilí je na místech tvorby přijatelné," dodává se v textu.