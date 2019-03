Saitama (Japonsko) - Olympijská vítězka Alina Zagitovová z Ruska poprvé získala titul krasobruslařské mistryně světa. V japonské Saitamě vyhrála po krátkém programu i volnou jízdu a nechala za sebou o 12,74 bodu Elizabet Tursynbajevovou z Kazachstánu, která se blýskla čtverným salchowem v úvodu volné jízdy. Bronz získala dvojnásobná mistryně světa Ruska Jevgenija Medveděvová. Česká reprezentantka Eliška Březinová po dvou pádech ve volné jízdě klesla z 18. místa na 20. příčku.

Šestnáctiletá Zagitovová nechala zapomenout na selhání ve volných jízdách na loňském MS i letošním evropském šampionátu. Tentokrát byla suverénní, získala výrazně kladné známky za provedení všech skoků a jasně triumfovala. Je to její první medaile z MS, loni skončila pátá.

V tak mladém věku měla ve sbírce olympijské i světové zlato naposledy Američanka Tara Lipinská, které bylo patnáct, když na ZOH 1998 v Naganu navázala na triumf z MS 1997.

Životní závod odjela devatenáctiletá tréninková kolegyně Zagitovové Tursynbajevová, která se loni v létě vrátila od Briana Orsera k trenérce Eteri Tutberidzeové. Jejím maximem na MS bylo zatím deváté místo z roku 2017. Letos už byla druhá na mistrovství čtyř kontinentů i univerziádě a s přispěním čtverného salchowu získala své nejcennější stříbro.

Comeback se podařil šampionce z let 2016 a 2017 Medveděvové, jež se po letním odchodu od Tutberidzeové k Orserovi v první polovině sezony trápila a nedostala se ani do ruského výběru pro ME. Dodatečně ale byla nominována na MS a s výjimkou druhého dvojitého axelu předvedla suverénní výkon. V těsném souboji o medaile se díky tomu posunula ze čtvrtého místa po krátkém programu na bronzovou příčku.

Neskrývala údiv a nadšení, když zjistila, že v součtu se dostala o 31 setin bodu před domácí favoritku Riku Kihiraovou. Japonce se povedl jen jeden z plánovaných dvou trojitých axelů, za kterým v kombinaci skočila ještě trojitý toeloop. Při druhém trojitém axelu upadla, což ji připravilo o medaili, i když měla druhou nejlepší volnou jízdu.

Třiadvacetiletá Březinová nevylepšila na MS životní osmnáctá místa z let 2014 a 2018. Spadla při trojitém flipu i při druhém pokusu o trojitý lutz, získala za volnou jízdu o 14,6 bodu méně než při desátém místě na ME a pohoršila si na konec druhé desítky. Byla desátou nejlepší Evropankou.

Papadakisová a Cizeron vykročili za čtvrtým titulem v tancích

Francouzi Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron vykročili za čtvrtým světovým titulem v tancích na ledě. Na krasobruslařském mistrovství světa japonské Saitamě vedou po rytmickém tanci o 4,48 bodu před ruským párem Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov, který má nejvýhodnější pozici ve vyrovnaném boji o stříbro. Česká republika v této kategorii zastoupení nemá.

Papadakisová a Cizeron po problematickém úvodu sezony, kdy kvůli partnerově zranění museli vynechat jeden závod Grand Prix, vyladili formu na mistrovství světa. V úvodní části soutěže získali 88,42 bodu, čímž o více než čtyři body překonali svůj výkon z lednového vítězného mistrovství Evropy. Pětinásobní evropští šampioni tak mají blízko z obhajobě světového zlata. Na MS získali tituly ještě v letech 2015 a 2016.

Pochvalovali si letošní výběr povinného rytmu pro úvodní část soutěže. "Milujeme tenhle program, milujeme tu choreografii, rádi na tom pracujeme. Každý rok je povinný rytmus a vyhovuje nám více nebo méně. Někdy máme problém najít něco, co nám perfektně sedí. Tango je přesně naše krevní skupina, je to téma, které milujeme," řekla Papadakisová.

Sinicinová s Kacalapovem vedou rusko-zámořský souboj o další medaile. V rytmickém tanci si spravili chuť po nevydařeném ME, kde je pád v tomto programu připravil o medaili, a získali malé stříbro. "Úplně mě pohltily emoce. Snažila jsem se je zkrotit a koncentrovat se na naše prvky, ale emoce ze mě prostě tryskaly," líčila Sinicinová. Její partner si pochvaloval kvalitu ledu. "Je naprosto jedinečná. Dovoluje nám volně provádět všechny pohyby. Ten led je lepší než v naší domácí hale," řekl Kacalapov, který se Sinicinovou trénuje v Moskvě.

Na průběžném třetím místě jsou s odstupem 84 setin bodu další Rusové Alexandra Stěpanovová a Ivan Bukin. Pouhou setinu od medaile jsou Američané Madison Hubbellová a Zachary Donohue, kteří obhajují stříbro a v prosinci při absenci Papadakisové a Cizerona vyhráli finále Grand Prix. Ještě šestí Madison Chocková a Evan Bates, američtí vítězové mistrovství čtyř kontinentů, mají na druhé místo manko jen 1,62 bodu.

O medailích se rozhodne ve volných tancích, které jsou na programu v sobotu od 4:30 SEČ.

MS v krasobruslení v Saitamě:

Ženy - konečné pořadí: 1. Zagitovová (Rus.) 237,50, 2. Tursynbajevová (Kaz.) 224,76, 3. Medveděvová (Rus.) 223,80, 4. Kihiraová 223,49, 5. Sakamotová 222,83, 6. Mijaharaová (všechny Jap.) 215,95, ...20. Březinová (ČR) 153,45.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 88,42, 2. Sinicinová, Kacalapov 83,94, 3. Stěpanovová, Bukin (všichni Rus.) 83,10, 4. Hubbellová, Donohue (USA) 83,09, 5. Weaverová, Poje (Kan.) 82,84, 6. Chocková, Bates (USA) 82,32.