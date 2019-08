Zadržovaný íránský tanker míří z Gibraltaru asi do Řecka

Gibraltar - Íránský tanker, který byl zadržován na Gibraltaru, opustil v noci na dnešek britské území na jihu Pyrenejského poloostrova. Informaci potvrdil íránský velvyslanec v Británii Hamíd Bajídínedžád na instagramu. Tanker Adrian Darya-1 (bývalý Grace 1) s íránskou ropou byl zadržován více než šest týdnů. Podle služby sledující námořní provoz MarineTraffic posádka tankeru oznámila, že míří do řeckého města Kalamata. Agentura AP napsala, že není jasné, proč tanker pluje právě do Řecka, ani to, zda svůj cíl během plavby nezmění. V Kalamatě má být v neděli.

Plavidlo zadržel Gibraltar začátkem července kvůli podezření, že veze ropu do Sýrie, což zapovídají sankce Evropské unie. O propuštění tankeru ve čtvrtek rozhodl gibraltarský soud. Íránský velvyslanec v Británii v neděli oznámil, že tanker ještě večer vyrazí na cestu. "Tímto potvrzujeme, že náš tanker po 45 dnech opustil Gibraltar směrem do mezinárodních vod," napsal velvyslanec v noci na dnešek.

Řecké ministerstvo námořní dopravy oznámilo, že nedostalo žádné upozornění o tom, že íránská loď míří do Kalamaty. Íránská vláda oficiálně cíl lodi, která veze 2,1 milionu barelů ropy, neoznámila. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf dnes řekl, že Teherán o trase lodi mlčí kvůli sankcím USA, které se "nelegálně snaží zabránit ostatním nakupovat (íránskou) ropu".

Gibraltar v neděli odmítl žádost Spojených států, které na základě pátečního příkazu soudu ve Washingtonu žádaly, aby úřady tohoto britského teritoria íránský ropný tanker dál blokovaly. Podle amerických představitelů tanker veze ropu za 130 milionů dolarů (tři miliardy korun), které má dostat teroristická organizace. Podle Washingtonu peníze připadnou íránským revolučním gardám, které jsou skutečným vlastníkem lodi a jsou na americkém seznamu teroristických organizací. Gibraltarské úřady ale v neděli oznámily, že gardy k teroristickým organizacím neřadí Evropská unie, Británie ani Gibraltar.

Právník, který zastupoval bývalého kapitána íránského tankeru a dva členy posádky, řekl, že trojice se rozhodla na loď znovu nenastoupit a nepracovat na ní. "Mají toho dost. Kapitán se nechtěl za těchto okolností na loď vracet. Ví, že ztratil kontrolu, a jako člověku, který nese odpovědnost, se mu to nelíbilo," řekl právník agentuře AP.

Kauza kolem zadrženého tankeru způsobila diplomatickou roztržku mezi Íránem a Británií. Teherán považoval zadržení své lodě za nelegální, čtrnáct dní po rozhodnutí Gibraltaru pak Íránci zadrželi v oblasti Hormuzského průlivu tanker Stena Impero, který plul pod britskou vlajkou. Londýn to považoval za odvetu.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí dnes na adresu USA řekl, že je varuje před dalším pokusem přejmenovaný tanker zastavit. Írán by prý i pouhou slovní pohrůžku považoval za ohrožení námořní bezpečnosti v mezinárodních vodách, což by mělo vážné důsledky. Mluvčí také řekl, že případ lodi Stena Impero je nezávislý a že Írán čeká na výsledek právního řízení, které by mohlo skončit brzo.