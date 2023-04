Zadržený novinář WSJ se objevil u soudu, který rozhodně o jeho odvolání

Moskva - Americký novinář Evan Gershkovich se dnes objevil u ruského soudu. Ten rozhodne o odvolání, které žurnalista z deníku The Wall Street Journal (WSJ) podal proti svému zatčení. Je to poprvé od jeho zadržení na konci března, co ho média mohla vidět, poznamenala agentura AFP. Reportér čelí obvinění ze špionáže, která odmítá.

Gershkovich byl v soudní síni v prosklené kleci vyhrazené pro obžalované. Mlčky sledoval novináře, kteří ho přišli natáčet nebo fotografovat, popsala AFP. Komunikovat s Gershkovichem totiž měla média v soudní síni nesměla.

Žurnalistu zadržela v Jekatěrinburgu na Urale na konci března ruská tajná služba FSB. Tvrdí, že ho chytila při pokusu získat tajné informace, shromaždoval podle ní informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku. Minulý týden ho ruští vyšetřovatelé obvinili ze špionáže.

Krátce po zadržení ho bezpečnostní složky odvezly do moskevské vazební věznice Lefortovo a soud nařídil, aby zůstal ve vazbě nejméně do 29. května.

Americká velvyslankyně v Rusku Lynne Tracyová v pondělí uvedla, že USA k němu v pondělí poprvé od jeho zadržení získaly konzulární přístup a ona ho mohla navštívit. Cítí se dobře a drží se, napsala na telegramu.

Jednatřicetiletý novinář i WSJ obvinění ze špionáže opakovaně odmítli jako zcela nepodložená. Gershkovich je prvním americkým korespondentem od doby studené války, který byl v Rusku zadržen kvůli obvinění ze špionáže.