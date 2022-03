Žádosti do programu COVID 2022 začne ministerstvo průmyslu přijímat 5. dubna

Praha - Podnikatelé z vybraných odvětví zasažených protiepidemickými opatřeními budou moci od 5. dubna žádat o podporu 500 korun na zaměstnance a den omezení v programu COVID 2022. Žádosti bude přijímat ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které program připravilo, do 12. května. Náhrady budou moci čerpat zájemci, kterým za rozhodné období v porovnání se stejnými měsíci roku 2019, případně přelomu roku 2019 a 2020, klesl obrat alespoň o 50 procent. Na pomoc je připraveno 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dnes zveřejněné výzvy a tiskové správy ministerstva.

Podnikatelé ve stravovacích službách, včetně cateringu, krátkodobého a rekreačního ubytování, prádelen, cestovních kanceláří a agentur, budou moci o náhrady žádat za období od 1. listopadu do 31. prosince loňského roku. Jeden žadatel bude moci získat nejvýše 1,5 milionu korun.

Pořadatelů sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí i společností z navazujících technických služeb se týká doba od 1. listopadu loňského roku do letošního 28. února. Každý zájemce bude moci čerpat maximálně tři miliony korun. U podnikatelů, kteří si budou nárokovat částku vyšší než 1,5 milionu korun, bude muset pokles tržeb jako nutnou podmínku k získání dotace, ověřit auditor nebo daňový poradce.

Příspěvek bude možné získat na zaměstnance v pracovním poměru, tzv. spolupracující osoby a jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Podporu nebude možné čerpat současně s kompenzacemi z titulů COVID Nepokryté náklady - Sektorová podpora, COVID Adventní trhy a COVID Bus pro zájezdové dopravce. Kombinovat ji bude možné s kompenzačním bonusem pro živnostníky i programem na podporu zaměstnanosti Antivirus. MPO bude žádosti přijímat prostřednictvím svého on-line informačního systému.

Kvůli zpřísnění protiepidemických opatření na konci minulého roku vláda zavedla program COVID Adventní trhy pro trhovce a pořadatele vánočních trhů, žádosti do něj mohou zájemci podávat do 1. dubna. Ministerstvo jich zatím eviduje 952 v objemu 162 milionů korun. Příjem žádostí do programu COVID Nepokryté náklady - Sektorová podpora MPO spustí ve čtvrtek ráno.