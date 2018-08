Praha - Sněmovní mandátový a imunitní výbor se začne zabývat žádostí policie o vydání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání ve středu 5. září. ČTK to dnes řekli předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) a jeho místopředseda Petr Gazdík (STAN). Výbor projednávání zřejmě přeruší a doporučení Sněmovně, jak hlasovat, vydá až na některé další schůzi.

Podle serveru Novinky.cz se případ týká Ondráčkových výroků o někdejším kandidátovi na prezidenta Michalu Horáčkovi. "Pan Ondráček, navzdory dokumentům, které jsem zveřejnil, mě označil za spolupracovníka StB (komunistické Státní bezpečnosti) a veksláka," uvedl Horaček ve středu na twitteru. Gazdík řekl ČTK, že potvrzené informace o obsahu policejní žádosti nemá a seznámí se s ní až příští týden.

Grospič uvedl, že bude mimo jiné zapotřebí stanovit zpravodaje k žádosti. "Musíme se dohodnout, co všechno budeme chtít, ale určitě budeme potřebovat a potřebujeme, aby dozorující státní zástupce nám umožnil, aby se s tou žádostí mohl seznámit i poslanec pan Zdeněk Ondráček, protože zatím je to ve fázi, kdy oni chtějí zahájit trestní řízení, čili ani on nemá možnost se seznamovat s tím spisovým materiálem," řekl Grospič.

Podle jednacího řádu rozhodne Sněmovna o žádosti policie na své první následující schůzi. "Musí to být zahájeno do nejbližší schůze Sněmovny, aby to na nejbližší schůzi Sněmovny mohlo být," uvedl Grospič. Pokud by výbor do té doby nestihl odhlasovat doporučení, podal by na schůzi Sněmovny informaci, schůze by pak tento bod přerušila.

"On to bude zajímavý precedentní případ, protože jestli je to opravdu jen toto, tak vlastně my budeme, a to se zatím příliš nedělo, definovat hranici poslanecké indemnity," řekl Gazdík. Poukázal na starší rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze tzv. poslaneckých trafik, podle kterého se poslanecká imunita vztahuje pouze na výroky ve Sněmovně. Dodal, že Ondráčkovy výroky, za které má být údajně stíhán, nebyly proneseny ve Sněmovně. "Navíc pan Horáček má možnost to řešit civilním řízením, takže tam bude otázka, jak se k tomu poslanci postaví," dodal Gazdík.

Ondráček obvinil v médiích koncem loňského roku během kampaně před lednovými prezidentskými volbami Horáčka ze spolupráce s StB. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel a na Ondráčka podal začátkem tohoto roku trestní oznámení. Policie sice později vyšetřování odložila, ale podle serveru Novinky.cz státní zastupitelství policii případ vrátilo.