Žádný tlak nepociťujeme, řekl trenér Liverpoolu Klopp

Liverpool - Podle trenéra Jürgena Kloppa necítí fotbalisté Liverpoolu po výhře 3:1 nad Manchesterem City tlak. "Reds" po 12 kolech Premier League vedou tabulku o osm bodů před Leicesterem a Chelsea a o devět před čtvrtými "Citizens". Úřadující vítěz Ligy mistrů naposledy ovládl anglickou ligu v roce 1990.

"Abych byl naprosto upřímný, žádný tlak nepociťujeme. Kde je? Zbývá nám dlouhá cesta a pravděpodobně se stane, že tu a tam ztratíme body. Někdo tvrdí, že odteď si to Liverpool může prohrát sám, ale to je hodně negativní přístup, který je nám ukradený. Soustředili jsme se plně na zápas a ne na to, o kolik bodů jsme před City," citoval Kloppa klubový web.

Osmidobový náskok v čele je podle něj bláznivý. "Něco takového si nedovedete představit, ale není to podstatné. Kdo chce být první zkraje listopadu? Chceme být první v květnu. Tlak se zatím nedostavil, možná časem. Musíme teď využít příležitost, která se nám naskytla, pracovat, dát do toho úplně všechno a uvidíme, k čemu to povede," uvedl dvaapadesátiletý Němec.

Liverpool vyhrál jedenáctý z dvanácti zápasů v Premier League v sezoně. Body ztratil pouze na hřišti Manchesteru United za remízu 1:1. Ligovou neporazitelnost "Reds" neukončili ani obhájci titulu. "Pokud chcete porazit City, což je nesmírně obtížné pro každý tým, nemůžete hrát jejich stylem, protože v tom jsou nejlepší. Nedává to smysl. Museli jsme se prosadit vlastním způsobem hry," prohlásil Klopp.

"Vstřelili jsme dva neuvěřitelné góly a v určitých chvílích nás City svojí hrou trápili. Až do 78. minuty, kdy snížili na 1:3, jsme utkání kontrolovali. Pak na nás dolehla úleva a spousta míčů prosvištěla kolem našeho malého vápna, z čehož jsem neměl dobrý pocit. Vždycky vás napadne, že tam musí být hráč v modrém, ale díky Bohu tam nikdo nebyl," konstatoval někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.