Žádný německý politik podle šéfky vnitra Faeserové nechce stálé kontroly s ČR

Berlín - Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová i přes silný migrační tlak nadále odmítá obnovit stálé hraniční kontroly s Českou republikou a Polskem. Na dnešní tiskové konferenci navíc prohlásila, že obnovení trvalé ostrahy hranic s Českem nyní nepožaduje žádný německý politik.

"V tuto chvíli neznám žádného politika, který by požadoval stacionární kontroly s Českem. Vím jen, že někteří politici v Braniborsku by rádi chtěli mít stacionární kontroly s Polskem," řekla Faeserová. Požadavky na obnovení kontrol s Polskem zaznívají také ze Saska, tento měsíc takovou žádost vyslovil šéf východosaského okresu Görlitz (Zhořelec) na pomezí s Českem a Polskem Stephan Meyer, za kterého se postavil saský premiér Michael Kretschmer.

Německá spolková policie za prvních šest měsíců tohoto roku eviduje v Sasku na 10.000 případů nelegálního vstupu žadatelů o azyl. Celkově pak z Česka do Německa ilegálně přišlo v první polovině roku 4551 lidí.

Migrační proud podle policie v posledních týdnech zesílil. Z velké části jde o občany Sýrie, Afghánistánu a Turecka, kteří do Německa míří po takzvané balkánské trase, a v čím dál větší míře opět také z Běloruska. Zemský okres Görlitz, který leží na německo-česko-polském pomezí, je v tomto ohledu nejvíce zasaženou oblastí v Sasku.

Kvůli migračnímu tlaku se proto ze Saska a Braniborska ozývá volání po dočasném obnovení stálých hraničních kontrol po vzoru těch, které Německo od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Tyto kontroly nejsou plošné po celé délce hranic s Rakouskem, ale jen na vybraných přechodech. Rozšíření stálých hraničních kontrol Faeserová opakovaně odmítla, s Polskem a Českem se ale dohodla na sérii protiopatření včetně četnějších kontrol.

O četnějších kontrolách včetně těch skrytých hovořila Faeserová i dnes. "Hranice kontrolujeme velmi silně, a to cestou skrytých kontrol, společně s polskými silami a také s českými silami. Máme společné služebny jak s Čechy, tak s Polskem," řekla.

Spolková ministryně vnitra rovněž uvedla, že nynější formát ostrahy pomezí je výhodnější než stacionární kontroly, které by vázaly velký počet policistů na konkrétní místa. "To by v tento moment nevedlo k cílovému řešení. A podobně to vidí polští kolegové," dodala.