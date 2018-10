Madrid - Fotbalisté Barcelony ukázali, že zranění Lionela Messiho pro ně nepředstavuje žádný problém. Ve středu i bez argentinské hvězdy porazili 2:0 Inter Milán a v Lize mistrů stále neztratili ani bod. Navíc se dobře naladili na nedělní derby s Realem Madrid.

"Každý z nás musel podat výjimečný výkon, protože stejně jako soupeři a fanoušci jsme v hlavě měli to, že Messi nemůže hrát," řekl trenér Barcelony Ernesto Valverde. "Samozřejmě, že je to týmový sport a máme i takový herní styl, ale Messi tomu vždycky dodává punc výjimečnosti," dodal.

Messi si minulý týden při zápase španělské ligy se Sevillou zlomil ruku a Barceloně bude chybět zhruba tři týdny, takže přijde mimo jiné i o nedělní derby s Realem. Takzvané El Clásico se bude poprvé od roku 2007 hrát bez argentinského střelce a jeho soupeře v boji o titul nejlepšího fotbalisty světa Cristiana Ronalda, který v létě odešel z Realu do Juventusu.

Proti Interu však Barcelona dokázala Messiho bez problémů nahradit. O vítězství domácích rozhodli Jordi Alba a Rafinha, který proti bývalému klubu zaznamenal první gól v Lize mistrů. "S Messim by nám dělali obrovské problémy. Ale i bez něj nás trápili víc než dost," poznamenal po první bodové ztrátě v soutěži kouč Interu Luciano Spalletti.

"Samozřejmě nám Messi chyběl, ale chtěli jsme, aby nám chyběl při vítězných zápasech," přidal Valverde, jehož tým si za dva týdny v případě vítězství v Miláně může zajistit postup do osmifinále. "Všichni čekali, jak si povedeme bez Messiho, ale my jsme to zvládli a připsali si důležité vítězství," dodal.

Barcelona si navíc zvedla sebevědomí před nedělním duelem s Realem. "Pomůže nám to, ale proti Realu to žádná velká výhoda nebude. Musíme stejně jako dnes hrát týmově a při zápase podporovat jeden druhého," prohlásil Valverde.