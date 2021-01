Žádné doporučení o útlumu očkování neplatí, řekl iDnes.cz Babiš

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) neví o žádném doporučení přerušit v Česku na dva týdny očkování první dávkou vakcíny proti covidu-19. Premiér dnes řekl serveru iDnes.cz, že takové doporučení neplatí. O doporučeném pozastavení očkování první dávkou kvůli nedostatku vakcín dnes ČTK informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Následně to ale kromě Babiše popřel i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů," uvedla odpoledne Peterová na dotaz ČTK. Blatný pak České televizi řekl, že podle něj není situace s nedostatkem vakcín tak vážná, aby bylo třeba očkování úplně přerušit.

Podle Peterové bylo rozhodnuto, že aplikace prvních dávek bude pozastavena v Praze a případně v dalších krajích, které nemají dostatek vakcíny. Premiér však řekl iDnes.cz, že je na každém kraji, koho naočkuje a jak vakcinaci zorganizuje, aby bylo možno podat lidem druhou dávku vakcíny. "Pokud jsou lidé gramotní, umí počítat a vědí, jaké dodávky tento a příští týden dostanou, tak zkrátka si to musí zorganizovat a je to jejich záležitost. Kraje k tomu přistupují různě, my to nemůžeme organizovat do detailu," uvedl Babiš.

Blatný řekl České televizi, že očkování nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo, ale pozastavení vakcinace není nutné. "Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek dávek tak velký, aby se přerušilo očkování. My jenom upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně," uvedl ministr.