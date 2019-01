Praha - Žádná ze sněmovních stran nechce vetovat zrychlené projednání zákona, který by upravil práva Britů v Česku po případném odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Novinářům to po schůzce se zástupci sněmovních stran řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Předpokládá, že Sněmovna by mohla o návrhu hlasovat už příští týden. Vláda podle Hamáčka předpokládá, že Británie se zachová k Čechům žijícím tam recipročně, konkrétní britská vyhláška ale zatím podle něj přijata není.

Hamáček uvedl, že od žádné strany nezaznělo, že by se chystala vznést veto proti schválení zákona už v prvním čtení. Poděkoval jim proto za vstřícnost. Schůzky se účastnili zástupci všech sněmovních uskupení s výjimkou nejsilnějšího hnutí ANO, vicepremiér ale neočekává, že by se větší z vládních stran postavila proti vládnímu návrhu zákona.

Podle Hamáčka vláda očekává, že Británie se zachová k českým občanům žijícím na ostrovech jako Česko k Britům. Vychází přitom z loni přijatého obecného záměru britské vlády, který by měl situaci po brexitu řešit. Podle Hamáčka by britské opatření mělo platit stejně dlouho jako to české, tedy do konce roku 2020. Závaznou vyhlášku Británie zatím nepřijala, Hamáček ale věří tomu, že se podaří toto opatření prosadit ještě předtím, než dojde k brexitu.