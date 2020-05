Zadlužené Prameny chtějí prodat pozemky s vrty svému věřiteli

Prameny (Chebsko) - Zastupitelé zadlužené obce Prameny na Chebsku dnes schválili prodej pozemků s osmi vrty s minerálními prameny firmě Dmitrije Vajnera, ruského podnikatele a majoritního věřitele obce. Firma Real Aspekt nabídla za pozemky 22,4 milionu korun. Částka zahrnuje kupní cenu a částečné uhrazení exekučních nákladů. Podmínkou ale je udělení souhlasu exekutora. Pokud exekutor souhlas k prodeji udělí, vedení obce by následně na dalším zastupitelstvu kupní smlouvu podepsalo, řekla novinářům starostka obce Michala Málková (ANO). Opozice se hlasování zdržela.

Obec, která má kvůli dluhům obstavené účty i majetek, se začátkem minulého roku dohodla s věřitelem, kterým je právě společnost Real Aspekt, na odprodeji pozemků za deset milionů Vajnerově firmě Sangerberg group. S nabídkou ve výši 30 milionů korun ale přišly bývalé Karlovarské minerální vody (KMV) dnes Mattoni 1873. Obec by ale k prodeji Mattoni 1873 potřebovala souhlas věřitele, který neměla. Společnost Mattoni 1873 obec zažalovala a obec od smlouvy se Sangerberg group upustila.

"Rozhodnutí bylo tentokrát jasné, jednali jsme s péčí řádného hospodáře, to znamená, že zastupitelé odsouhlasili tu vyšší a lepší nabídku," řekla Málková. Nabídku podala rovněž společnost Mattoni 1873, tentokrát ale o deset milionů nižší než loni, ve výši 20 milionů korun.

Dluh obce dosahuje asi 56 milionů korun, dlužná částka by se prodejem firmě Real Aspekt snížila na 34 milionů. Podle starostky by se tak mohl po více než deseti letech odblokovat obecní účet a obec by mohla znovu hospodařit. Poté by vedení obce chtělo pokračovat v jednání se státem o bezúročné půjčce od ministerstva financí.

S nabídkou ale nesouhlasilo opoziční hnutí Prameny Šťastné a veselé. Podle nich věřitel Real Aspekt nabízí odhadní cenu 12,5 milionu a dále zaplatit pět milionů za náklady exekuce, které ještě nejsou vyčísleny a nejspíš ještě ani nevznikly. K tomu nabízí prominutí dluhu ve výši pěti milionů, které je však podmíněno novým uznáním dluhu, uvedli zástupci opozičního hnutí.

"To by se ale mohlo stát překážkou k velmi reálnému promlčení přibližně dvaceti milionů a možná i více. Tato nabídka se nám zdá poněkud překombinovaná a nedůstojná, má příliš mnoho 'ale'," uvedlo hnutí. Opozice proto navrhovala ještě prověřit všechny obecní závazky a podat námitky promlčení a částečného ukončení exekuce.

Právník Mattoni 1873 Martin Hanzl dodal, že v případě, kdy by exekutor nedal souhlas s podmínkami Real Aspekt, automaticky by zvítězila druhá nabídka ve výběrovém řízení, a to Mattoni 1873 s cenou 20 milionů korun.

Vajner a jeho firma Real Aspekt má v obci vlastní zájmy, do jejichž přípravy v posledních letech vložil desítky milionů korun. Zhruba za miliardu chce v Pramenech vybudovat stáčírnu minerálních vod, domov pro seniory a dětskou ozdravovnu. Na oddlužení obce Vajner s vedením města v posledních letech spolupracoval.

Prameny, ve kterých žije asi 111 obyvatel, jsou dlouhodobě jednou z nejzadluženějších obcí v zemi, ještě před několika lety dlužily přes 120 milionů. Kvůli dluhům byla obec několik let zcela bez zastupitelstva, chyběly peníze na základní obslužnost. V předchozím volebním období se tam zastupitelstvo třikrát rozpadlo.