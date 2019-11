Zadinu povolali do NHL a hrál třetí zápas ve třetím dni

New York - Útočník Filip Zadina nastoupil v NHL k prvnímu utkání v sezoně a s Detroitem podlehl doma Carolině 0:2. Nejhorší tým soutěže si připsal šestou porážku v řadě, čisté konto vychytal James Reimer. Náhradník Petra Mrázka kryl 19 střel. Ve zbývajících dvou zápasech nedělního programu zvítězilo Buffalo 5:2 na ledě Floridy a Edmonton uspěl v Arizoně 4:3 po nájezdech.

Detroit povolal Zadinu, protože se zranil Anthony Mantha, který je s dvanácti góly nejlepším střelcem týmu a měl by chybět nejméně týden. Český útočník, šestý hráč posledního draftu, strávil na ledě patnáct minut a nerozšířil sbírku tří bodů (1+2) z devíti startů z minulé sezony.

Zadina se dozvěděl o pozvánce po sobotním zápase na farmě, proti Carolině tak odehrál třetí utkání ve třetím dni. "Myslel jsem si, že to bude horší, ale cítil jsem se v pohodě," řekl Zadina. "Jsem rád, že mě povolali. Vážím si i zkušenosti z minulé sezony, že jsem tu mohl být. Ukázala mi, o čem NHL je. Hodně mi to pomohlo. Teď jsem tady zase a chci ze sebe vydat to nejlepší, abych se tu udržel nejdéle, jak budu moct," dodal.

Předvedeným výkonem udělal dojem. "Je těžké hrát tři zápasy ve třech dnech, ještě navíc s tím cestováním. Myslím, že se s tím vypořádal dobře a že na tomhle výkonu může stavět," řekl útočník Detroitu Dylan Larkin. "Přišel a hned zapadl. Vůbec to nevypadalo, že by na nějaký čas vypadl z týmu. V první třetině hrál opravdu dobře a potom si stejně jako zbytek mužstva toho už moc nevytvořil," zhodnotil výkon českého hráče trenér Jeff Blashill.

Video: Souhrn zápasu Detroit - Carolina

Nejvytíženějším hráčem zápasu byl s 26 odehranými minutami obránce Detroitu Filip Hronek, který byl na ledě u obou inkasovaných branek. První vstřelil ve 31. minutě Sebastian Aho, jehož nahození se odrazilo od zadního mantinelu do brankoviště. Gólman Jimmy Howard ale kotouč nezkrotil a finský útočník doklepl puk do branky. Pojistku přidal v závěru Teuvo Teräväinen při hře bez brankáře.

"V posledních dvou zápasech jsme podali skvělé výkony, takhle chceme hrát," řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. "První třetina sice nebyla nejlepší, ale Reimer zavřel bránu a potom už jsme bránili velmi dobře. Působivé také je, že nám, i když jsme hráli druhý zápas ve druhém dni, nedošly síly. Uzamkli jsme je ve druhé a třetí třetině a měli jsme několik dobrých šancí. Jejich gólman je ale držel," dodal. V dresu vítězů nebodoval Martin Nečas, který v listopadu nasbíral deset bodů (4+6) ve dvanácti zápasech.

Buffalo postrádá v sestavě Vladimíra Sobotku, který utrpěl před dvěma týdny zranění kolene a jeho absence se odhadovala minimálně na měsíc. Sabres získali rozhodující náskok mezi 17. a 24. minutou, během kterých zlomili bezgólový stav třemi zásahy. Hlavním strůjcem úspěchu byl Linus Ullmark, který chytil 43 střel. Zemgus Girgensons skóroval dvakrát a Jack Eichel si připsal tři body (1+2).

Edmonton vedl 1:0 a 2:1, ale Arizona zhruba v polovině zápasu překlopila vedení na svou stranu i díky obránci Alexi Goligoskému, který asistoval u všech tři branek domácího týmu. Oilers vyrovnali až v 54. minutě trefou Markuse Granlunda a rozstřel rozhodl Connor McDavid, který je v tabulce střelců s 18 zásahy druhý za Davidem Pastrňákem. Český útočník má na kontě dvacet gólů.

Statistika nedělních zápasů NHL:

--------

Florida - Buffalo 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Branky: 30. Acciari, 44. Connolly - 19. a 54. Girgensons, 17. Skinner, 24. Eichel, 35. Olofsson. Střely na branku: 45:26. Diváci: 14.443. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Girgensons, 3. Ullmark (všichni Buffalo).

Detroit - Carolina 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 31. Aho, 59. T. Teräväinen. Střely na branku: 19:36. Diváci: 18.726. Hvězdy zápasu: 1. Reimer (Carolina), 2. Howard (Detroit), 3. Aho (Carolina).

Arizona - Edmonton 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 10. Söderberg, 32. Fischer, 34. Hinostroza - 3. Neal, 22. Chiasson, 54. Markus Granlund, rozhodující sam. nájezd McDavid. Střely na branku: 30:37. Diváci: 12.908. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Markus Granlund (oba Edmonton), 3. Goligoski (Arizona).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 23 15 5 3 83:60 35 2. Florida 24 12 5 7 88:89 29 3. Montreal 23 11 5 7 80:75 27 4. Toronto 25 11 4 10 81:85 26 5. Buffalo 23 11 3 9 67:68 25 6. Tampa Bay 20 11 2 7 75:66 24 7. Ottawa 23 11 1 11 65:71 23 8. Detroit 26 7 3 16 59:98 17

Metropolitní divize:

1. Washington 25 16 5 4 91:75 37 2. NY Islanders 21 16 2 3 68:51 34 3. Carolina 24 15 1 8 83:68 31 4. Pittsburgh 23 12 4 7 78:60 28 5. Philadelphia 23 11 5 7 70:71 27 6. NY Rangers 21 10 2 9 71:76 22 7. Columbus 22 9 4 9 58:73 22 8. New Jersey 22 8 4 10 57:79 20

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 24 14 5 5 72:66 33 2. Dallas 24 14 2 8 68:57 30 3. Winnipeg 24 14 1 9 68:73 29 4. Colorado 23 13 2 8 81:69 28 5. Nashville 22 10 3 9 78:76 23 6. Chicago 23 9 5 9 66:69 23 7. Minnesota 23 9 3 11 64:77 21

Pacifická divize:

1. Edmonton 26 16 3 7 85:73 35 2. Arizona 25 14 3 8 71:58 31 3. Vancouver 24 12 4 8 78:69 28 4. Vegas 25 11 4 10 75:73 26 5. San Jose 24 12 1 11 69:80 25 6. Calgary 26 11 3 12 65:80 25 7. Anaheim 24 10 3 11 65:75 23 8. Los Angeles 23 9 1 13 60:79 19

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 26 48 (16+32) 2. McDavid (Edmonton) 26 47 (18+29) 3. Marchand (Boston) 23 39 (16+23) 4. Pastrňák (Boston) 23 36 (20+16) 5. J. Carlson (Washington) 25 36 (8+28) 6. MacKinnon (Colorado) 23 33 (14+19) 7. Matthews (Toronto) 25 30 (16+14) 8. P. Kane (Chicago) 23 30 (11+19) 9. Huberdeau (Florida) 24 30 (10+20) 10. Eichel (Buffalo) 23 29 (14+15) 35. Hertl (San Jose) 22 21 (10+11) 53. Vrána (Washington) 25 19 (11+8) 106. Nečas (Carolina) 24 16 (6+10) 123. Krejčí (Boston) 17 15 (4+11) 140. Voráček (Philadelphia) 23 14 (5+9) 159. Hronek (Detroit) 24 13 (5+8) 167. Palát (Tampa Bay) 20 12 (7+5) 175. Faksa (Dallas) 24 12 (6+6)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 20 branek, 2. McDavid (Edmonton) 18, 3. Marchand (Boston), Matthews (Toronto), Draisaitl (Edmonton) všichni 16, 6. Ovečkin (Washington) 15, 7. Eichel (Buffalo), MacKinnon (Colorado), Neal (Edmonton) všichni 14, 10. Pageau (Ottawa) 13, ...15. Vrána (Washington) 11, 24. Hertl (San Jose) 10, 78. Chytil (NY Rangers), Palát (Tampa Bay) oba 7, 100. Nečas (Carolina), Faksa (Dallas) oba 6.