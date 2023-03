Zadina vštěpoval Třinci systém, který se teď bude snažit s Pardubicemi prolomit

Pardubice - S trochou nadsázky bude tak trochu hokejovým hackerem v semifinále play off extraligy mezi Pardubicemi a Třincem asistent hlavního kouče Dynama Marek Zadina. Zatímco v předchozích pěti sezonách měl jednapadesátiletý bývalý útočník na střídačce Ocelářů z pozice pomocníka Václava Varadi výrazný podíl na jejich cestách do finále, tentokrát bude usilovat o to, aby Slezané zůstali před branami boje o zlato.

Hokejový osud si se Zadinou tak trošku pohrál. Právě s Oceláři zažil opojné roky úspěchů. Hned v první sezoně po příchodu pod Javorový byl Třinec druhý, když musel vstřebat finálovou porážku s Brnem, ale v dalších sezonách - z nichž se tři dohrály - už zůstal neporažený. Po završení zlatého hattricku se rozhodl pro návrat do Pardubic. A síle, kterou pomohl vytvořit, tak bude nyní čelit.

Třinec sice nijak nezářil v základní části, ale zejména čtvrtfinálová série proti Spartě ukázala, že mužstvo ví, kam sáhnout v pestré paletě hokejových zbraní, když jde skutečně do tuhého. "Bude to samozřejmě jeden z nejtěžších soupeřů, který nás mohl potkat. Ten systém, který mají, jsme tam s Vencou (Varaďou) učili pět let. A kluci ho mají zažitý," řekl Zadina v rozhovoru s novináři.

Když ho do detailů zná, měl by ho umět i prolomit, napadne kdekoho. "Ono je to těžké," smál se Zadina. "Vždyť na to za těch pět let nenašel nikdo recept. Ono se proti tomu ani nic moc hrát nedá... Samozřejmě ale něco v hlavách máme a uvidíme, jak to bude fungovat. Budeme chtít hrát určitě takovou hru, která nás dovede k vítězství a k postupu," doplnit již vážněji Zadina.

Souhru náhod v podobě skladby semifinálové dvojice bere s nadhledem. "Takhle to prostě mělo být a tak to také je, i když je teď v cestě zrovna Třinec. Platí to, že když chcete hrát finále a chcete dojít co nejdál až k tomu vrcholu, tak musíte porazit každého soupeře," připomněl Zadina mnohokrát vyslovenou myšlenku.

"Proti nám teď stojí obrovsky těžký soupeř, trojnásobný mistr republiky. A my se musíme podle toho připravit, abychom to mohli zvládnout. Víme, že to bude obrovsky těžké, bereme to s pokorou a na ledě necháme všechno. Kluci jsou natěšení a vůbec všichni už se těšíme, až to začne," podotkl Zadina.

Ačkoliv má díky působení v barvách soupeře třinecký tým detailně načtený, jeho role v realizačním týmu Dynama se tím prý nijak nezvýrazňuje. "Nemyslím že bych měl teď nějak vystoupit do popředí. Celou sezonu to má nějaký vývoj, neustále se spolu bavíme a něco řešíme. Zachováme to, jak to máme. A jak nám to funguje," uvedl ke spolupráci s hlavním koučem Radimem Rulíkem a druhým asistentem Richardem Králem.