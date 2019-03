Denver (USA) - Talentovaný český útočník Filip Zadina má za sebou čtvrtý zápas v NHL v dresu Detroitu a díky své velké zbrani, kterou je střela bez přípravy, také první gól. Devatenáctiletého hokejistu po utkání na ledě Colorada mrzelo jen to, že jeho gól stačil pouze na bod. Na první vítězství s týmem musí dál čekat.

Zadina se dočkal gólu v přesilové hře po české spolupráci s bekem Filipem Hronkem. Časomíru zastavil v 57:43 po ráně z první, kterou ještě tečoval holí obránce Avalanche Ian Cole a zapadla na zadní tyč gólmana Semjona Varlamova. "Skvělý moment, ale měl bych větší radost, kdybychom zápas vyhráli. Bylo to blízko, ale bohužel ne dost blízko, aby se to stalo," litoval Zadina v rozhovoru s novináři.

"Byla to od 'Hroneyho' skvělá nahrávka. Viděl mě volného a právě takhle jsme byli zvyklí to hrát už v Grand Rapids," připomněl Zadina souhru z farmy v AHL. "Je skvělé, že už jsem dal gól v téhle lize, je to paráda. Jen škoda, že to nevyšlo i s tou výhrou," mrzelo Zadinu.

Jinak ale mohl být spokojený. Vedle toho, že poprvé skóroval a odnesl si na památku puk, s nímž gól vstřelil, pobyl na ledě během 21 střídání dohromady 18 minut a 16 vteřin, dosud suverénně nejvíce.

"Dostávám více prostoru na ledě než v prvních dvou zápasech a cítím se zatím vážně velmi dobře. Snad to bude pokračovat i dál a vyhrajeme také nějaké zápasy, pak to bude ještě lepší," přál si Zadina.

Detroit poslal do vedení 3:2, domácí ale vyrovnali a v polovině prodloužení pak rozhodl Nathan MacKinnon. Red Wings sice se Zadinou v sestavě dosáhli prvního bodového zisku, ale stejně jako v předchozích vystoupeních se San Jose, Montrealem a Arizonou prohráli.

Syn bývalého útočníka Marka Zadiny, jehož si Detroit vybral loni při draftu ze šesté pozice, vyslal celkem pět střel mezi tyče. "Snažím se dál pracovat na své hře, aby takových gólů bylo více. Před mým druhým utkáním mi trenér něco řekl a pomohlo mi to. Už na ledě lépe vím, co a jak," pochvaloval si Zadina.

Od trenéra Jeffa Blashilla si vysloužil uznání. "Líbí se mi na něm, že s každým dalším zápasem vypadá nebezpečnější a nebezpečnější. Dnes to byl určitě jeho nejlepší zápas. A vypadal opravdu nebezpečně. Bylo to tak ale už třetí zápas. Při hře v přesilovce je opravdu dynamický, což se ukázalo i při gólu," uvedl Blashill.

"Navíc si myslím, že se začíná prosazovat i při hře pět na pět. Měl tam ve druhé třetině skutečně výbornou střelu, kterou ale zlikvidoval Varlamov dobrým zákrokem. To byl dobrý náznak. Navíc odehrál přes 18 minut, což je zase dobré znamení pro celý náš klub," doplnil Blashill.

Druhou asistenci u dosud největší trefy Zadinovy kariéry si připsal zkušený útočník Thomas Vanek. "Myslím, že hrál výborně. I při hře v pěti na obou stranách. Dobře bruslil a sám si vytvořil několik šancí. Je to každopádně střelec. A dnes se dočkal odměny. Bylo to skvělé," prohlásil Vanek.

Po trefě českého talentu bylo patrné, jak moc mu spoluhráči gól přáli. "Jsme šťastní za něho," uvedl zkušený švédský obránce Niklas Kronwall. "Zasloužil si to. Bylo hezké sledovat, jak je z toho unešený. Počínal si celý zápas výborně a bylo ho vidět o dost více než v předchozích zápasech," řekl Kronwall.