Zadina se v NHL vrátil po zranění vítězným gólem, Palát přihrál na dvě branky

New York - Po čtvrt roce naskočil Filip Zadina do utkání NHL a svým prvním gólem v sezoně zařídil vítězství hokejistů Detroitu 2:1 nad Calgary. Český útočník překonal ve 46. minutě krajana Daniela Vladaře, s nímž v brance Flames nebodovali poprvé od 26. listopadu. Ondřej Palát připravil dva góly New Jersey, které porazilo Seattle 3:1.

Fotogalerie

Zadina scházel Detroitu od 5. listopadu, kdy si v utkání s New Yorkem Islanders zlomil nohu při blokování střely. V sestavě, v níž chyběl Dominik Kubalík, zaujal místo ve čtvrté formaci a odehrál téměř devět minut. I tak se stal první hvězdou zápasu, v přečíslení dva na jednoho si vyměnil puk s Oskarem Sundqvistem a zakončil akci do odkryté branky.

"Cítím se velmi dobře. Dokonce ještě lépe, protože jsem pomohl týmu k vítězství. Je to úžasné," rozplýval se Zadina, který v desátém startu v sezoně poprvé bodoval. "Trvalo dlouho, než jsem se zotavil. Jsem rád, že jsem se konečně dočkal. Do zápasu jsem šel s myšlenkou, abych dělal správně, co mám a abych zkusil něco vytvořit," uvedl.

Pochválil jej i trenér Detroitu Derek Lalonde. "Každý je v lize profesionálem a maká, aby se po zranění vrátil v dobré formě. Zadina to ale povýšil ještě o další úroveň. Extrémně, opravdu extrémně dřel a je skvělé, že byl za své úsilí odměněn," řekl kouč.

Calgary přestřílelo Detroit 36:17 a svou aktivitu zúročilo ve 39. minutě vedoucím gólem, když se tečí prosadil Blake Coleman. Ještě před odchodem do kabin ale vyrovnal Dylan Larkin, jenž se dostal za obranu a Vladaře překonal střelou nad lapačku. Český gólman chytil v zápase 15 střel a přišel o možnost vytvořit klubový rekord v počtu zápasů v řadě, ve kterých dovedl tým alespoň k bodu. Jeho série se zastavila na čísle třináct.

New Jersey prohrávalo od 35. minuty nahozením Adama Larssona od modré čáry, ale už za 24 sekund vyrovnalo. Palát přihrál v přesilové hře z pravé strany Dougiemu Hamiltonovi, který se prosadil dělovkou do pravého horního roku branky. Oba si spolupráci zopakovali v 50. minutě v další početní převaze a gól padl podobným způsobem.

"Viděl jsem, jak napřahuje, tak jsem se mu snažil puk co nejlépe přihrát. Má skvělou střelu. Jsem rád, že mu to sedlo," uvedl k souhře s Hamiltonem Palát, který byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Hamilton se přehoupl přes hranici 50 bodů (15+36) v 51. utkání sezony, v klubové historii nedosáhl této mety žádný obránce rychleji.

Výhru zpečetil John Marino při hře Seattlu bez gólmana. Devils uspěli i bez svého nejproduktivnějšího hráče Jacka Hughese, jehož budou postrádat několik týdnů. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen MacKenzie Blackwood, který chytil 33 střel. Záda mu kryl Vítek Vaněček.

Florida porazila na svém ledě San Jose 4:1. Domácí prohrávali od šesté minuty trefou Alexandra Barabanova, ale v prostřední části otočili dvěma góly Sama Reinharta. Výhru pojistil Eric Staal dvěma trefami do prázdné branky. Hostující útočník Tomáš Hertl byl na ledě u všech čtyř inkasovaných branek. V dresu vítězů si připsal Radko Gudas sedm srážek, nejvíce ze všech aktérů v zápase.

San Jose promarnilo ve třetí třetině za stavu 2:1 čtyřminutovou přesilovou hru. "Sehráli jsme pár dobrých akcí, dostali se k několika dorážkám. Měli jsme vyrovnat," litoval Hertl.

Repríza posledního finále NHL skončila jednoznačnou záležitostí, Tampa Bay roznesla Colorado 5:0 v prvním vzájemném zápase od loňského června. Andrej Vasilevskij zlikvidoval 30 střel a Brandon Hagel řídil výhru třemi body (2+1). Na straně poraženého obhájce Stanley Cupu zůstal na střídačce Pavel Francouz.

Anthony Beauvillier vstřelil v 57. minutě vítězný gól Vancouveru při výhře na ledě New Yorku Islanders 6:5. Zkušený útočník se prosadil proti svému bývalému klubu, který jej nedávno vyměnil. "Zpočátku se mi dýchalo ztěžka a pár minut trvalo, než jsem se tu uklidnil. Dokonce jsem několikrát i zapomněl, na kterou střídačku mám jít," řekl Beauvillier. Hlavním strůjcem úspěchu Canucks byl Elias Pettersson se třem body (2+1).

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

Detroit - Calgary 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 40. Larkin, 46. Zadina - 39. Coleman. Střely na branku: 17:36. Daniel Vladař odchytal za Calgary 58:50 minuty, inkasoval dva góly ze 17 střel a úspěšnost zásahů měl 88,2 procenta. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Zadina, 2. Husso, 3. Larkin (všichni Detroit).

Florida - San Jose 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 25. a 40. Reinhart, 59. a 59. E. Staal - 6. Barabanov. Střely na branku: 42:34. Diváci: 15.183. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Bobrovskij, 3. E. Staal (všichni Florida).

New Jersey - Seattle 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 35. a 50. Hamilton (na obě Palát), 59. Marino - 35. A. Larsson. Střely na branku: 27:34. Diváci: 15.697. Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. Hamilton, 3. Palát (všichni New Jersey).

Philadelphia - Edmonton 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 8. Hayes, rozhodující sam. nájezd J. van Riemsdyk - 22. E. Kane. Střely na branku: 36:35. Diváci: 18.851. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk, 2. Hart, 3. Hayes (všichni Philadelphia).

Tampa Bay - Colorado 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky: 29. a 39. Hagel, 16. Perry, 31. Point, 46. Sergačev. Střely na branku: 32:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hagel, 3. Cirelli (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Vancouver 5:6 (2:2, 2:1, 1:3)

Branky: 12. Palmieri, 15. Nelson, 23. Barzal, 36. Horvat, 60. Dobson - 45. a 48. E. Pettersson, 12. Ekman-Larsson, 13. Boeser, 37. Aman, 57. Beauvillier. Střely na branku: 29:34. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson, 2. Boeser (oba Vancouver), 3. Barzal (NY Islanders).

Minnesota - Vegas 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Branky: 25. Kaprizov - 8. Roy, 23. Pietrangelo, 31. Cotter, 33. R. Smith, 34. Eichel. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18.797. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Pietrangelo, 3. L. Thompson (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 51 39 5 7 192:111 83 2. Toronto 52 31 8 13 175:141 70 3. Tampa Bay 51 33 2 16 184:152 68 4. Florida 54 26 6 22 189:185 58 5. Buffalo 50 26 4 20 186:170 56 6. Detroit 50 22 8 20 149:166 52 7. Ottawa 50 24 3 23 151:159 51 8. Montreal 51 20 4 27 134:189 44

Metropolitní divize:

1. Carolina 51 34 8 9 173:136 76 2. New Jersey 51 34 4 13 179:136 72 3. NY Rangers 51 29 8 14 166:136 66 4. Washington 53 27 6 20 166:152 60 5. Pittsburgh 50 25 9 16 163:154 59 6. NY Islanders 55 27 5 23 159:151 59 7. Philadelphia 53 22 9 22 145:165 53 8. Columbus 51 15 4 32 131:198 34

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 53 30 10 13 180:136 70 2. Winnipeg 52 32 1 19 166:137 65 3. Colorado 50 27 4 19 152:140 58 4. Minnesota 51 27 4 20 155:150 58 5. Nashville 49 24 6 19 138:146 54 6. St. Louis 51 23 3 25 156:185 49 7. Arizona 51 17 6 28 134:179 40 8. Chicago 49 15 5 29 120:179 35

Pacifická divize:

1. Vegas 53 31 4 18 170:150 66 2. Edmonton 52 29 5 18 193:166 63 3. Seattle 51 29 5 17 178:158 63 4. Los Angeles 53 28 7 18 173:183 63 5. Calgary 52 24 10 18 162:159 58 6. Vancouver 52 21 4 27 178:207 46 7. San Jose 53 16 11 26 162:203 43 8. Anaheim 52 17 6 29 130:210 40 Kanadské bodování NHL: 1. McDavid (Edmonton) 52 94 (41+53) 2. Draisaitl (Edmonton) 50 76 (29+47) 3. Kučerov (Tampa Bay) 51 76 (20+56) 4. Pastrňák (Boston) 51 72 (38+34) 5. M. Tkachuk (Florida) 51 71 (27+44) 6. E. Karlsson (San Jose) 53 70 (17+53) 7. J. Robertson (Dallas) 53 69 (33+36) 8. T. Thompson (Buffalo) 50 68 (34+34) 9. J. Hughes (New Jersey) 50 67 (35+32) 10. E. Pettersson (Vancouver) 50 63 (24+39) 54. Nečas (Carolina) 51 47 (21+26) 65. Hertl (San Jose) 51 45 (14+31) 83. Krejčí (Boston) 46 42 (12+30) 115. Zacha (Boston) 51 35 (11+24) 123. D. Kubalík (Detroit) 49 34 (14+20) 135. Hronek (Detroit) 50 33 (7+26) 138. Chytil (NY Rangers) 43 32 (19+13) Střelci: 1. McDavid (Edmonton) 41 branek, 2. Pastrňák (Boston) 38, 3. J. Hughes (New Jersey) 35, 4. Rantanen (Colorado), T. Thompson (Buffalo) oba 34, 6. Horvat (NY Islanders), J. Robertson (Dallas) oba 33, 8. Point (Tampa Bay), Ovečkin (Washington) oba 32, 10. Scheifele (Winnipeg) 31, ...37. Nečas (Carolina) 21, 50. Chytil (NY Rangers) 19, 97. Hertl (San Jose), D. Kubalík (Detroit) oba 14.