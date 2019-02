Detroit - Český hokejový útočník Filip Zadina se nemůže dočkat premiéry v NHL. Devatenáctiletý pardubický odchovanec o tomto okamžiku snil od malička a dres Detroitu obleče v soutěžním zápase poprvé v neděli od 21:00 SEČ v duelu proti San Jose. Šestku loňského draftu Red Wings v pátek povolali z farmy z Grand Rapids z nižší AHL.

"Jsem hrozně šťastný. Je to můj sen už od doby, kdy jsme byl malý kluk. Chci si první zápas v NHL užít a uvidím, co přinese," řekl Zadina oficiálním stránkám klubu po sobotním tréninku v hale Little Caesars. "Jsem trošku nervózní, ale to každý hráč. Necítím žádný tlak, chci prostě hrát a užít si to."

V přípravě před sezonou dostal Zadina příležitost v sedmi zápasech z celkových osmi. Zaznamenal v nich dvě branky a jednu asistenci a vedení Red Wings usoudilo, že ještě bude sbírat zkušenosti v AHL. Za Griffins sehrál 45 zápasů a připsal si 31 bodů za 15 branek a 16 asistencí.

V pátek se ještě přihrávkou podílel na výhře Grand Rapids nad Texasem 4:3 po samostatných nájezdech. "Trenér Ben Simon mi řekl, že jsem byl povolán a přesouvám se po zápase do Detroitu," vylíčil, jak se dozvěděl o plánovaném debutu.

Prožijí si ho s ním i rodiče. Maminka Andrea už je v Severní Americe od začátku měsíce a synův velký okamžik si nenechá ujít ani otec Marek. Ten přicestovat do Detroitu hned po sobotním tréninku. Bývalý útočník a asistent trenéra Třince využil i toho, že Oceláři hrají extraligový duel až ve středu na Spartě.

"Bude to pro naši rodinu velký den. Jsem šťastný, že tady mohou být se mnou a užijeme si celý ten den spolu," prohlásil Zadina, který se připravoval na start v útoku s Lukem Glendeningem a Thomasem Vanekem. Pětatřicetiletý Rakušan s českými předky se jako pětka draftu z roku 2003, kdy si jej vybralo Buffalo, umí vžít do Zadinových pocitů.

"Je na něj velký tlak, protože byl draftován vysoko. Měl by být střelcem a tento tým potřebuje góly. Myslím, že máme podobnou mentalitu. Snažím se s ním mluvit, abych ho uklidnil a aby se nesoustředil na své nervy a věci okolo," prohlásil Vanek.

Navíc se se Zadinou domluví i česky. "Všichni hráči v tomto týmu jsou velmi chytří a dobří hokejisté. Je velký výhoda, že s nimi budu hrát, a určitě mi pomůžou. Je úžasné, že budu hrát i s někým, kdo mluví mým jazykem," podotkl Zadina.

Zadina si pochvaloval, že mu působení v AHL prospělo. Minulý ročník strávil v Halifaxu v QMJHL a ještě předtím stihl 29 zápasů v české extralize za Pardubice.

"Hodně jsem v Grand Rapids vyzrál. Pomohlo mi to ve hře v ofenzivní zóně, ale i ve středním pásmu a obranné třetině. Prostě po celém hřišti. Patří jim velký dík, že ze mě udělali lepšího hokejistu, než jsem byl na začátku sezony," uvedl Zadina, který na přelomu kalendářního roku reprezentoval na mistrovství světa dvacítek ve Vancouveru a Victorii. Střelecky se ale trápil a v pěti duelech zaznamenal jednu asistenci.

Je jisté, že jej Red Wings nenechají odehrát do konce sezony více než devět utkání. V opačném případě by se totiž připravili o rok z jeho tříleté nováčkovské smlouvy. "Musím upoutat pro příští sezonu. Vím, že po devíti duelech musím zpátky, ale to nic neznamená. Chci si to užít, hrát mou hru a předvádět nejlepší výkony. Uvidíme, zda si mě nechají v týmu v dalším ročníku," uvedl Zadina.

V tréninku se dostal i do přesilové formace s Bertuzzim, Gustavem Nyquistem, Michaelem Rasmussenem a Mikem Greenem. "Chceme vidět, jak je na tom a jestli je připravený na tyto situace. Na přesilovce může ukázat jednu ze svých největších předností. Tou je střelba z první," prohlásil kouč Jeff Blashill.