Zadina se extraligové premiéry za Třinec nedočkal, je zraněný

Finále play off hokejového poháru Generali Česká Cup - odveta: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, 12. září 2020 v Pardubicích. Zraněný Filip Zadina (leží) z Třince. ČTK/Taneček David

Karlovy Vary - Hokejisté Třince se musí v extralize obejít minimálně měsíc bez útočníka Filipa Zadiny. Dvacetiletý útočník Detroitu se zranil během tréninku v horní části těla a scházel v sestavě Ocelářů při jejich premiéře v extraligové sezoně, v níž zvítězili v Karlových Varech 5:2.

Oceláři se před měsícem a půl dohodli s vedením Red Wings na zapůjčení šestky draftu z roku 2018 před novým ročníkem NHL do doby, než se rozběhnou přípravné kempy. V Třinci, kde se Zadina setkal s otcem Markem, který je asistentem hlavního kouče Václava Varadi, by měl působit alespoň do poloviny listopadu,

Odchovanec Pardubic s reprezentačními zkušenostmi už v přípravě potvrzoval pověst talentovaného střelce. V Poháru Generali České pojišťovny pomohl Ocelářům k celkovému triumfu čtyřmi body ve třech zápasech za tři přesné trefy a asistenci.

Místo očekávané extraligové premiéry v třineckém dresu v Karlových Varech musel klub hlásit nepříjemné novinky do zámoří. "Filip Zadina má zranění v horní části těla, které si způsobil při tréninku. Mimo hru bude čtyři až šest týdnů," řekl po utkání na západě Čech trenér Varaďa.

V extralize má Zadina na kontě v barvách Pardubic včetně baráže 31 startů a čtyři body (2+2). V NHL odehrál dosud 37 zápasů a nasbíral v nich 18 bodů za devět branek i přihrávek.