Zadina gólem zmírnil prohru Detroitu, Kämpf si vytvořil rekord

New York - Útočník Filip Zadina zmírnil v nedělním utkání NHL brankou ve třetí třetině porážku Detroitu, který doma podlehl Los Angeles 2:4. U druhého gólu poražených asistoval Filip Hronek. David Kämpf si pátým zásahem v sezoně, kterým přispěl Chicagu k výhře 5:3 nad Minnesotou, vytvořil osobní rekord. Český útočník vstřelil v soutěži v předchozích dvou ročnících shodně po čtyřech brankách.

Hronek se podepsal špatnou rozehrávkou pod úvodní gól zápasu. Český obránce přihrál puk od zadního mantinelu přímo na hůl Jeffa Cartera, který nadvakrát otevřel skóre. Další dvě branky přidal Anže Kopitar a ve 47. minutě zvýšil Tyler Toffoli na 4:0. Až poté se prosadil Zadina, který se z dorážky trefil mezi betony Jacka Campbella. Konečné skóre stanovil střelou od modré čáry Madison Bowey, u jehož trefy asistoval Hronek.

Zadina si připsal sedm bodů (2+5) v posledních sedmi zápasech. "Hraje s velkým sebevědomím. Je nebezpečný v přesilových hrách, umí provézt puk přes střední pásmo, tvoří hru. Je hráčem, u kterého chcete, aby měl na hokejce puk, zejména v útočném pásmu. Má také skvělou střelu, je radost ho sledovat," řekl útočník Detroitu Justin Abdelkader o dvacetiletém českém hráči.

Zadina začal sezonu na farmě, ale Detroit si ho před necelým měsícem při zranění Anthonyho Manthy vytáhl do hlavního týmu. A kouči Jeffu Blashillovi se líbí, jak se rve o místo v sestavě. "Filip byl v utkání (s Los Angeles) pravděpodobně naším nejlepším útočníkem. Bojuje, aby se udržel v kádru. Stejný přístup by měli mít všichni," řekl trenér Detroitu.

Blashill před pár dny, kdy si Zadina připsal proti Winnipegu tři body (1+2), vyzdvihl, že se český mladík zlepšil při hře bez koutouče. Nadchlo ho, s jakou vervou se snaží kotouč vybojovat zpátky.

"Je vždy příjemné, když o vás takhle ostatní mluví, ale pro mě se nic nezměnilo. Chci hrát svůj nejlepší hokej a pomáhat týmu vyhrávat zápasy. Chci získat místo v týmu a nastupovat s hráči, se kterými teď hraji," prohlásil Zadina, který v utkání s Los Angeles tvořil druhý útok s uzdraveným Manthou a Valtterim Filppulou. Na ledě strávil téměř osmnáct minut, nejvíc v sezoně.

Blashilla ale zklamal týmový výkon. "Totálně nás přehráli," uznal kouč. "To se nám nestávalo ani v zápasech, které skončily mnohem hrozivějším výsledkem," dodal.

Patrick Kane dostal Chicago dvěma zásahy do vedení 2:0. Minnesota smazala ztrátu i díky brance Erica Staala, který si tím připsal tisící bod v NHL (429+571). "Jsem na to hrdý. Nemohl bych ale to číslo a této úrovně dosáhnout bez obrovské pomoci mnoha lidí," prohlásil Staal, který je 89. hráčem v historii soutěže se čtyřciferným počtem bodů.

Nerozhodný stav zlomil tečí Kämpf. Minnesota ještě jednou vyrovnala, ale na gól Brandona Saada z 54. minuty už nenašla odpověď. Při hře bez brankáře zkompletoval Kane hattrick.

Winnipeg porazil doma Philadelphii jednoznačně 7:3. Kanadský klub rozhodl o výhře v rozmezí 31. až 35. minuty, během kterých odskočil z 2:1 na 6:1. Pod vítězství se podepsali shodně třemi body tři hráči - Blake Wheeler, Mark Scheifele (oba 1+2) a Neal Pionk (0+3). Produktivní večer prožil i Max Pacioretty, který se dvěma góly a shodným počtem přihrávek zasloužil o výhru Vegas 6:3 nad Vancouverem.

Výsledky NHL:

Winnipeg - Philadelphia 7:3 (2:0, 4:2, 1:1)

Branky: 5. Ehlers, 12. Sbisa, 31. Wheeler, 34. Scheifele, 35. L. Shaw, 35. Laine, 47. Connor - 25. Niskanen, 40. J. van Riemsdyk, 50. Gostisbehere. Střely na branku: 24:32. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Wheeler, 2. Pionk, 3. Scheifele (všichni Winnipeg).

Detroit - Los Angeles 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky: 50. Zadina, 58. Bowey (Hronek) - 21. a 32. Kopitar, 13. Carter, 47. Toffoli. Střely na branku: 24:32. Diváci: 18.540. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Carter, 3. Iafallo (všichni Los Angeles).

Chicago - Minnesota 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Branky: 8., 12. a 59. P. Kane, 29. Kämpf, 54. Saad - 22. a 35. Fiala, 13. E. Staal. Střely na branku: 27:26. Diváci: 21.513. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane (Chicago), 2. Fiala (Minnesota), 3. Murphy (Chicago).

Vegas - Vancouver 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky: 51. a 60. Pacioretty, 3. Holden, 10. Zykov, 25. Marchessault, 30. Mark Stone - 5. E. Pettersson, 46. Boeser, 58. Virtanen. Střely na branku: 46:29. Diváci: 18.066. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. Mark Stone, 3. Zykov (všichni Vegas).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 34 21 6 7 115:86 48 2. Buffalo 34 16 7 11 107:103 39 3. Montreal 33 15 6 12 105:107 36 4. Toronto 34 16 4 14 110:109 36 5. Tampa Bay 31 16 3 12 110:100 35 6. Florida 32 15 5 12 109:108 35 7. Ottawa 33 14 2 17 90:103 30 8. Detroit 35 9 3 23 76:136 21

Metropolitní divize:

1. Washington 34 24 5 5 125:97 53 2. NY Islanders 31 22 2 7 92:72 46 3. Carolina 33 20 2 11 107:86 42 4. Pittsburgh 33 19 4 10 110:89 42 5. Philadelphia 33 17 5 11 101:99 39 6. NY Rangers 32 16 4 12 103:101 36 7. Columbus 32 12 6 14 79:98 30 8. New Jersey 32 10 5 17 77:115 25

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 34 20 6 8 102:93 46 2. Colorado 32 21 3 8 117:86 45 3. Winnipeg 33 20 2 11 101:91 42 4. Dallas 34 19 4 11 90:80 42 5. Minnesota 34 16 5 13 105:112 37 6. Nashville 31 14 5 12 102:101 33 7. Chicago 34 13 6 15 94:110 32

Pacifická divize:

1. Arizona 35 19 4 12 97:84 42 2. Vegas 36 18 5 13 109:103 41 3. Edmonton 35 18 4 13 106:109 40 4. Calgary 35 18 4 13 95:104 40 5. Vancouver 34 16 4 14 110:105 36 6. San Jose 35 16 2 17 96:122 34 7. Anaheim 33 14 4 15 87:97 32 8. Los Angeles 35 14 3 18 90:111 31