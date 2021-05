Zadina cítil těžké nohy, přesto se uvedl jako posila z NHL dvěma góly

Praha - Útočník Filip Zadina z Detroitu se sice ještě trochu potýkal s aklimatizací po pondělním příletu z USA, přesto ozdobil své první vystoupení v české hokejové reprezentaci po třech letech dvěma brankami. Jednadvacetiletý talent, jehož si před třemi roky vybrali Red Wings jako šestku draftu NHL, potvrdil pověst střelce. Pomohl k výhře nad Švédskem na Českých hrách v Praze 3:2 v prodloužení a pochvaluje si turnaj jako skvělý test před mistrovstvím světa v Rize.

"Tady je každý soupeř silný, technický a rychlý. Pro nás to je jedině dobře, určitě dobrý test, abychom se vyrovnali s tou rychlostí a připravili se fyzicky i psychicky na šampionát," řekl Zadina, který se zapojil do hry spolu s dalšími prvními posilami z NHL - obránce Filipem Hronkem, spoluhráčem z Detroitu, i dalším bekem Liborem Hájkem z New York Rangers.

Zadina nejdříve ve 44. minutě po akci Michaela Špačka vyrovnal do odkryté branky na 1:1. "Myslím, že Špágr mi to dával přesně na hokejku. Jen to tam Švéd bruslí trošku tečoval a já se jen bál, abych ten puk napodruhé trefil," popsal Zadina.

Byl rád, že se podařilo prolomit neprůstřelnost Adama Reideborna. "Určitě jsme se pak jako celý tým cítili lépe, když se nám podařilo vyrovnat a už jsme za stavu 1:1 nemuseli soupeře dotahovat. Myslím ale, že jsme i za toho nepříznivého stavu hráli dobře, tlačili jsme se do šancí, jen jsme dlouho nemohli ten gól dát," podotkl.

V čase 56:15 v přesilové hře podruhé v utkání smazal českou ztrátu, když po přihrávce spoluhráče z Detroitu trefil parádní ranou protější horní roh branky. "Dal jsem do toho veškerou sílu, co jsem měl. A spadlo to tam," těšilo Zadinu.Byl rád, že se podařilo souhru v přesilové hře využít. "Tady je každý výborný hráč. Špágr má přehled jako blázen, vyrostl ve vynikajícího ofenzivního hráče, který si umí udržet puk a nahrát. Hroňas umí naznačit a nahrát mi to přesně tam, kam potřebuju," uvedl.

"Je pak lehké hrát s takovými hráči, kteří umí takhle číst hru a puk takhle naservírovat. Musíme být ale pokorní, dál to trénovat a pilovat, abychom nedělali žádné chyby a rozhodovali v přesilovkách zápasy," doplnil Zadina.Po pondělním večerním příletu se ještě potýká s aklimatizací. "Bylo to samozřejmě náročné na dech, občas jsem cítil těžké nohy, když jsem si trošku přetáhl střídání. Postupně se to zlepšovalo, bylo to ale určitě namáhavější, než by to mělo být. Tak uvidíme, jak to bude vypadat další zápas," uvedl Zadina.

Nastupoval ve formaci s bratry Tomášem a Hynkem Zohornovými. "Hrálo se mi s nimi opravdu výborně. Oba jsou to techničtí hráči, ale zároveň velmi siloví, kteří se udrží na puku a vytvoří šance. Věřím, že to bude lepší a lepší," dodal odchovanec Pardubic, který před třemi roky odehrál v národním týmu pět utkání a zaznamenal jednu trefu.