Zadeh se plně doznal, daňová kauza se blíží ke konci

Brno - Podnikatel íránského původu Shahram Zadeh se ve své daňové kauze plně doznal. S žalobcem uzavírá stejně jako další obvinění dohodu o vině a trestu, ty bude muset schválit soud. ČTK to dnes řekl dozorující státní zástupce Aleš Sosík. Obžaloba viní Zadeha a dalších 13 lidí z daňových úniků dvě a půl miliardy korun při dovozu pohonných hmot. Kauzou se několik let zabývá Krajský soud v Brně. Zadeh vinu dosud popíral, i kvůli tomu se soud vleče roky.

Proces začal na jaře 2016, pokračovalo se minulý týden, trojblok jednání v tomto týdnu soud zrušil. Zadeh si ve vězení odpykává osmiletý trest za ovlivňování svědků, samostatně v daňovém případu mu hrozilo až 13 let vězení. V jeho případě nyní půjde o souhrnný trest.

U soudu se doznal ke všem bodům obžaloby, tedy i v tom, že čin spáchal v rámci organizované skupiny. "Domlouvali jsme se na relativně vysokém nepodmíněném trestu a relativně vysokém peněžitém trestu," uvedl Sosík. Doplnil, že souhrnný nepodmíněný trest by i vzhledem k peněžitému trestu neměl přesáhnout deset let vězení. Dohodu ale musí schválit soud, jasněji bude na dalším jednání u soudu v červnu.

Z 15 obžalovaných v kauze jeden už zemřel. Sosík uvedl, že další dva jsou spolupracující obvinění, sedm dalších včetně Zadeha se postupně doznalo. Dohody o vině a trestu se dávají dohromady.

Pro Sosíka je vzhledem k tomu, jak byla vedena obhajoba, Zadehovo přiznání překvapením. Doplnil, že roli mohlo sehrát to, že Zadeh je od jara 2014 omezený na svobodě, výjimkou bylo jen asi půlroční propuštění z vazby.

Zákonné ustanovení o dohodě o vině a trestu vstoupilo v platnost loni na začátku října. Obžalovaný se může s žalobcem dohodnout na přiznání viny a následném trestu, dohodu schvaluje soud. Ustanovení má usnadnit a zrychlit trestní řízení. Zadeh už loni v prosinci projevil o dohodu zájem.

Íránce s českým občanstvím Zadeha a dalších 13 lidí obžaloba viní z daňových úniků s celkovou škodou 2,5 miliardy korun. Jsou podezřelí z toho, že šidili stát při dovozu pohonných hmot do České republiky. Hlavní líčení mělo začít na podzim 2015, obhájci se ale opakovaně omlouvali, takže proces reálně začal až v březnu 2016. Do léta 2017 před soudem vypovídali obžalovaní. Výslech některých z nich si vyžádal několik jednacích dní. Například Zadeh asi tři jednací dny za sebou četl svoji námitku na podjatost soudce. První svědci ve věci začali vypovídat na podzim 2017. Výslechy těch stěžejních zabraly tři, a někdy i čtyři jednací dny, především kvůli důkladným dotazům obhajoby. Celkem vypovídá stovka svědků. Jen do prosince 2019 soud nařídil asi 300 termínů hlavního líčení, z toho asi 100 jich ale bylo z různých důvodů odvoláno. Zadehovými stížnostmi na porušení zákona se také opakovaně zabýval Ústavní soud.

Ve vazbě byl Zadeh nejprve od března 2014 do února 2016 kvůli právě pro podezření z miliardových daňových úniků při dovozu pohonných hmot. Na svobodu se dostal díky rekordní kauci 150 milionů korun. V prosinci téhož roku putoval do cely znovu, tentokrát kvůli ovlivňování svědků. Na svobodu se od té doby nedostal, z vazby přešel do výkonu trestu. Krajský soud také ještě bude rozhodovat o samotné složené kauci. Jy je dost možné, že propadne státu. Hlavní líčení pokračuje třídenním blokem od 14. června.