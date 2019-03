Brno - Městský soud v Brně poslal Shahrama Abdullaha Zadeha na 3,5 roku do věznice s ostrahou za ovlivňování svědků v kauze daňových úniků při prodeji pohonných hmot, v níž je hlavním obviněným. Soud také rozhodl o propadnutí části Zadehova majetku v hodnotě statisíců korun. Ostatní obžalovaní dostali podmíněné tresty. Odvolat se všichni mohou do osmi dnů od doručení rozsudku. Soud také zrušil Zadehovi vazbu, avšak vzhledem k tomu, že se státní zástupce odvolal na místě v neprospěch odsouzených, zůstane Zadeh ve vazbě do rozhodnutí krajského soudu.

Rozsudek dnes padl v takzvané vedlejší kauze. Zadeh, íránský podnikatel s českým občanstvím, u krajského soudu čelí souběžně obžalobě daňového podvodu při obchodu s pohonnými hmotami.

Před soudem stáli také Eva Halamková, advokáti Ondřej Kučera a Záviš Löffelmann, bývalý policista Jan Šebek a Martin Veselý. Odsouzení se podle státního zastupitelství jako organizovaná skupina na popud Zadeha snažili, aby někteří svědci v Zadehově trestní věci vedené u krajského soudu vypověděli nepravdivě v neprospěch obžaloby. Dalším cílem podle zastupitelství bylo to, aby byli křivě obviněni policisté, případně pracovníci justice.

Halamková a Löffelmann dostali trest 20 měsíců s podmíněným odkladem na 2,5 roku, Šebek 20 měsíců s odkladem na tři roky. Kučera dostal trest 28 měsíců s odkladem na tři roky. Veselý odešel bez trestu vzhledem k tomu, že ho loni Krajský soud v Praze odsoudil v nesouvisejícím případě.

Zadeh sám už dříve označil trestní řízení za komedii a soud za brněnskou justiční mafii. Obžalobu označil za nesmysl. Jeho a dalších 14 lidí v hlavní kauze státní zastupitelství viní z daňových úniků. Jsou podezřelí, že šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda je 2,5 miliardy korun.

Předseda soudního senátu Michal Kabelík dnes okomentoval několikaměsíční soudní proces a teatrálnost Zadehova vystupování. "Zadeh místo snahy setkávat se ve vazbě se synem v nejkrásnějším období rodiče vyměnil za snahu stát se novým Jiřím Dimitrovem a rozhodl se, že poníží soudní systém a celou Českou republikou označovanou jako banánovou," zmínil bulharského komunistického politika, který byl obviněn ze zapálení Říšského sněmu v roce 1933.

Podle Kabelíka muselo být Zadehovi jasné, že kdyby se neuchyloval k průtahům, mohla kauza skončit loni v březnu. "Obžalovaný se marně až teatrálně domáhá toho, že je obětí šíleného spiknutí orgánů činných v trestním řízení. Senát marně přemýšlí, čím by byla postava Zadeha tak zajímavá, aby se proti němu spikly tyto orgány. Je absurdní představa, že by proti němu mělo býti použito prostředků známých z diktatur či spíše detektivek," uvedl Kabelík.