Zadeh chce v daňové kauze vyjednat dohodu o vině a trestu

Brno - Podnikatel Shahram Zadeh projevil v daňové kauze, kterou projednává brněnský krajský soud, zájem dohodnout se na vině a trestu. Záležet ale bude na tom, do jaké míry dozná vinu a bude akceptovat trest, a zda případnou dohodu schválí soud. ČTK to dnes řekl dozorující státní zástupce Aleš Sosík. Termíny hlavních líčení v případu jsou nyní vypsány do konce března 2021. Zadeh vinu dosud popíral.

Íránce s českým občanstvím Zadeha a dalších 13 lidí žaloba viní z daňových úniků. Jsou podezřelí z toho, že šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda je podle obžaloby 2,5 miliardy korun. Hrozí jim až 13 let vězení. Proces začal už na jaře 2016, v tomto týdnu měl soud v plánu dva jednací dny, po Zadehově návrhu ale druhý termín zrušil.

"Dohoda může být sjednána, také nemusí. Záleží na tom, v jakém rozsahu obviněný dozná svoji vinu a jestli bude shoda na trestu. A i když dohoda bude, musí ji schválit soud," uvedl Sosík.

Zákonné ustanovení o možné dohodě o vině a trestu vstoupilo v platnost na začátku října. Obžalovaný se může s žalobcem dohodnout na přiznání viny a následném trestu, dohodu schvaluje soud. Smyslem tohoto ustanovení je usnadnit a zrychlit trestní řízení. Daňová kauza se chýlí ke konci. "To ale nevylučuje, že by k dohodě nemohlo dojít ještě nyní. Obviněný i teď může přijít s návrhem na ni," uvedl žalobce.

Soud v procesu dokončuje dokazování, následovat budou závěrečné návrhy a vyhlášení rozhodnutí. Nejbližší termín hlavního líčení je 18. ledna. Vzhledem k počtu obžalovaných se ale nedá očekávat, že by soud rozhodnutí vyhlásil ještě v lednu. Vypsaných je nyní do konce března asi 25 termínů hlavního líčení.