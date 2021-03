Zadařilo se, pochvaloval si po postupu nečekaný kanonýr Kotala

Pardubice - Pátým gólem za poslední tři zápasy poslal útočník Jakub Kotala hokejisty Mladé Boleslavi do semifinále extraligy. V 51. minutě čtvrtého duelu čtvrtfinále v Pardubicích tečí střely obránce Martina Ševce završil obrat z 0:3 na 4:3. Bruslařský klub nakonec zvítězil 5:3 a po výhře 4:0 na zápasy postoupil podruhé v klubové historii po roce 2016 do semifinále.

Kotala v základní části vstřelil ve 25 zápasech jen tři branky a nasbíral devět bodů. Hrál i za prvoligový Havířov. V sérii s Pardubicemi, jeho vůbec první v extraligovém play off, stihl za čtyři zápasy šest bodů. "Já bych byl nejradši, kdybych to ukazoval už na začátku sezony, ale někdy se to tak sejde. Zadařilo se, měl jsem v přesilovkách i trochu štěstí a jsem za to rád," řekl v on-line rozhovoru s novináři Kotala.

V čase 20:47 po brance Anthonyho Camary Středočeši prohrávali už 0:3. "Pořád jsme věřili. Sice jsme si v šatně museli něco říct důrazněji, ale věřili jsme, že na to máme poslat to minimálně do prodloužení, ale nakonec to dopadlo tak, že jsme to úplně otočili," radoval se Kotala.

"Křik úplně v kabině (po druhé třetině) nebyl, ale bylo to takové důraznější. Hlavně i mezi sebou jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme, protože první dvě třetiny jsme vyloženě odklouzali. Bylo třeba přidat a naštěstí se to povedlo. Bylo to hodně ospalé od nás. Asi gól na 2:3 nás nastartoval. Nemohli jsme čekat, že povedeme každý zápas v sérii. Důležité je, jak jsme se k tomu postavili," uvedl Kotala.

Rychlý konec série už po čtyřech zápasech hráči Bruslařského klubu nečekali. "Ale byl to boj a Pardubice nám to určitě nedaly zadarmo. Jsme ale rádi, že jsme to ukončili v nejkratším možném čase," pochvaloval si Kotala.

Mladá Boleslav vstřelila ve čtyřech zápasech proti Dynamu celkem osm branek v přesilových hrách a sama v oslabení neinkasovala ani jednou. "V té pauze jsme se na speciální formace trochu zaměřili. Měli jsme i trošku štěstí. Dali jsme nějaké tečované góly nebo dorážené z brankoviště. Ale šli jsme tomu naproti, že jsme to tam posílali a stříleli," prohlásil Kotala.

Do semifinále vstoupí Mladá Boleslav až v sobotu 3. dubna. "Mně osobně taková dlouhá pauza nevyhovuje, ale věřím, že kluci budou rádi, že si můžeme odpočinout a v klidu se nachystat na dalšího soupeře," podotkl Kotala.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Havířova si užívá důvěru, kterou si v sezoně vybojoval. "Je to super. I když je to na úkor toho, že se nějací kluci zranili. Já jsem se tam dostal a myslím, že jsem ukázal, že to v klidu hrát můžu. Teď mám od trenéra důvěru i v první přesilovce, takže ten posun je super. Potřebuju cítit důvěru od trenéra a mít čas na ledě. Pokud mi ho trenér dá, jsem schopen tam něco převést," pochvaloval si.

Nepovažuje se ale za klíčovou postavu týmu. "Základní část nebyla bůhvíco. Teď se to podařilo v první sérii. Pokud to (pohár) na konci dubna zvedneme a budu takhle pokračovat, tak si možná řekneme, že jsem byl klíčový hráč," smál se Kotala.