Začnou zbylá čtvrtfinále extraligy, Sparta v repríze bitvy o titul vyzve Třinec

Praha - V neděli začnou zbývající dvě série čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Reprízu loňské finálové bitvy nabídne měření sil mezi Spartou a Třincem a stejně jako Pražané zasáhnou poprvé do letošních vyřazovacích bojů hokejisté Hradce Králové, jejichž soupeřem bude Liberec, tedy tým, s nímž se dlouho přetahovali o čtvrté místo a přímý postup mezi nejlepší osmičku. V pondělí jsou v Praze a pod Bílou věží na programu druhé duely, k postupu jsou zapotřebí čtyři vítězství.

Sparta má Ocelářům co vracet. Vládnou nepřetržitě od sezony 2018/19 a stihli za tu dobu dobýt tři tituly. Ročník 2019/20 byl kvůli potížím s koronavirem ukončen předčasně a nedohrál se. Loni se Pražané vraceli do metropole za stavu 1:1 na zápasy, ale do vedení se v sérii nedostali. I proto čekání na zlato od roku 2007 pokračuje dál. "Zastavit Třinec je výzva pro celý tým. Nejen pro trenéry, ale i pro hráče. Chceme přes něj najít cestu, porazit ho a postoupit do semifinále," uvedl kouč Miloslav Hořava pro klubový web.

Zároveň varoval před sílou soupeře, ačkoliv se Slezané potýkali v základní části s nevyrovnanými výkony a skončili až šestí. "Třinec je téměř stejný tým. Šampion, který vyhrál třikrát za sebou. Jestli si někdo myslí, že měli v základní části problémy a budou tak slabší... Nebudou. Budou ohromně silní. Nechci říct, že jsou největší favorit, ale jsou silný tým, který umí play off hrát. A ví, jak ho hrát. Jsou ohromně sebevědomí, protože ví, že play off vždycky hráli výborně, což je pro tým důležité," řekl Hořava.

"Jsme natěšení, cítíme se dobře, dobře jsme potrénovali. Je cítit výborná energie. Respektujeme sílu každého soupeře, ale jsme zdravě sebevědomí," prohlásil útočník Miroslav Forman, který je s klubem dlouhodobě spjatý, ale dosud se titulu se Spartou nedočkal. "Cíl je jasný, mluvit o něm nebudu. Nikdo, kdo udělá play off, do toho nejde s tím, že postoupí do semifinále a má hotovo, to určitě ne. Všichni víme, co chceme. Motivace vyhrát je obrovská," konstatoval Forman.

Třinec už v sérii předkola proti Litvínovu (3:0 na zápasy) jasně ukázal, že recept na úspěch rozhodně nezapomněl. "Naši hráči mají svou vlastní zkušenost. A tahle zkušenost jim velí, že je zapotřebí hrát dobrým systémem. Když si vezmete zpátky několik extraligových mistrů, všichni hráli dobrou obrannou hru. Tituly se nevyhrávají útočným systémem, vyhrává je kvalitní a dobrá obrana," prohlásil trenér Zdeněk Moták.

Očekává velmi těžkou sérii. "Sparta je klub, který získal 99 bodů v základní části, skončili na třetím místě. Zároveň je to ale společensky, kulturně a hlavně sportovně velká událost. Uděláme všechno pro to, abychom na Spartu byli co nejlépe připraveni," řekl Moták. "A že začínáme venku? Je to úplně jedno, každý chce získat body."

Podobně jako Motáka pojí minulost se Spartou i kapitána Petra Vránu. "Sparta po výměně trenéra začala hrát výborně a mám dojem, že neprohráli moc zápasů. Chytili fazonu. Nebude to nic jednoduchého. Všichni víme, že do týmu zase investovali, přivedli kvalitní hráče a mají vyrovnaný mančaft. Je to těžký soupeř. My jsme vyhráli třikrát po sobě a nechceme vypadnout ve čtvrtfinále, i když sezona byla, jaká byla. Každý si chce zopakovat zážitky spojené s titulem a chce mít možnost se o něj zase porvat," řekl Vrána.

Dostihy Hradce Králové a Liberce o čtvrté místo poutaly pozornost až do závěrečného kola. Východočeši nakonec nastřádali o bod víc. Do čtvrtfinále, v němž ztroskotali už třikrát za sebou a vyhráli v těchto sériích jedno utkání ze 13, jim to ale nezaručuje vůbec nic. Před dvěma lety vystavil týmu Mountfieldu stopku právě Liberec (4:0 na zápasy), loni překvapivě Mladá Boleslav.

"Základní část byla jedna soutěž. Jak jsme připravení na play off a v čem jsme se poučili z loňska, to ukáže až samotné play off. Ten tým se oproti loňsku trošku obměnil, máme tu ctižádostivé kluky, kteří budou mít vůli po vítězství. Snad půjdeme konečně dál," přál si kouč Tomáš Martinec.

Nejbližšího soupeře ocenil za sérii předkola s Plzní. "Před Libercem máme obrovský respekt za to, jak dokázal otočit pátý zápas proti Plzni a ještě postoupit. Celá ta série byla úžasná a inspirující. Všechny ty zápasy měly obrovské tempo. Liberec zase ukázal, jak je silný a zkušený tým na play off, plný velkých individualit," řekl Martinec.

Tuší, že soupeř bude díky předkolu o něco lépe rozehraný. "Pro nás bude důležité do toho po té pauze co možná nejlépe a nejdříve zpátky naskočit. Čeká nás top tým a myslím, že i favorit. My do toho půjdeme s pokorou. Bude důležité zvládnout emoce, protože ta disciplína bude rozhodovat. Komu se to podaří, ten může být úspěšný. Chceme se soustředit jen na naši hru," konstatoval Martinec.

Liberec ale nálepku favorita přenechává soupeři. "Budeme nachystaní, moc se na tu sérii těším. S Hradcem to je vždy hodně těžké a vyhecované. Už jsme je dokázali v sérii porazit. Samozřejmě Hradec je favorit, ale myslím, že Plzeň nás dobře prověřila; hraje velmi podobný styl jako náš další soupeř. Očekávám další hodně vyrovnanou sérii," řekl trenér Patrik Augusta.

"Abych řekl pravdu, tak mi připadá, že hrajeme s Hradcem pořád. Máme je v play off snad každou sezonu. Ještě pak Spartu a máme to kompletní," pousmál se brankář Petr Kváča při dotazu na dalšího soka. "Ale jak jsem řekl už před sérií s Plzní: pokud chceme dojít co nejdál, musíme porazit každého, ať stojí na druhé straně kdokoliv. Musíme do toho jít s pokorou, být vděční za to, že se nám povedlo přejít přes Plzeň, a prostě bojovat," doplnil Kváča.

Program Generali Česká pojišťovna play off Tipsport extraligy: Čtvrtfinále: Neděle 19. března - 1. zápasy: 14:00 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (O2 TV Sport), 16:40 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (ČT sport). Pondělí 20. března - 2. zápasy: 17:00 Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec (O2 TV Sport), 19:00 HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec (ČT sport).