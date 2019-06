Začne soud v kauze manipulace tendru na náchodskou nemocnici

Hradec Králové - Krajský soud v Hradci Králové dnes začne projednávat případ dvou mužů obžalovaných z pokusu o manipulaci miliardové zakázky na přestavbu náchodské nemocnice. Obviněni jsou bývalý vedoucí pracovník odboru investic hradeckého kraje a externí poradce pro investice. Na úřadě již nepracují. Státní zástupce je viní z pokusu o trestné činy sjednání výhody při zadání veřejné zakázky při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.

Údajné machinace se týkají třetího tendru na přestavbu krajské Oblastní nemocnice Náchod v hodnotě 1,19 miliardy korun bez DPH. Detektivové v rámci vyšetřování 22. a 23. září 2016 zasahovali na hejtmanství a dalších místech, například i doma u tehdejšího hejtmana Lubomíra France (ČSSD). Zásah přišel den před otevřením obálek s nabídkami a dva týdny před krajskými volbami. Detektivové například zajistili 15 počítačů, desítku disků a další věci.

Kraj po policejním zásahu otvírání obálek opakovaně posunul a nové vedení kraje nakonec 15. prosince 2016 tendr zrušilo. Kraji se stavební firmu podařilo vybrat až ve čtvrté soutěži. Stavba dvou nových pavilonů nemocnice za 1,344 miliardy korun bez DPH začala loni v dubnu a je největším současným investičním projektem kraje. Hotová by měla být v polovině roku 2020.

Stavbu nemocnice kraj připravoval mnoho let. Podle původních plánů se mělo začít stavět již v roce 2012 a hotovo mělo být do poloviny roku 2015. Zásadní zdržení nastalo poté, co kraj v květnu 2013 zrušil přes rok trvající tendr na stavební firmu a vzdal se evropské dotace 400 milionů korun. Druhý tendr vypsal v létě 2015 a po 16 odkladech termínu jej v únoru 2016 kvůli nekvalitní dokumentaci zrušil. Do třetí soutěže zasáhlo vyšetřování policie.