Začne semifinále extraligy, Třinec vyzve Mladou Boleslav, Spartu čeká Motor

Praha - V neděli a v pondělí začne v Třinci a v Praze boj o to, kdo si zahraje finále hokejové extraligy. Oceláři, kteří útočí na zlatý hattrick, ho mohou hrát již počtvrté za sebou. V semifinále proti nim stejně jako loni stojí Mladá Boleslav, která mezi nejlepší kvarteto postoupila z předkola. Ve druhém semifinále se utkají hokejisté Sparty a Českých Budějovic.

Třinec a Mladou Boleslav dělilo po základní části devět míst a 36 bodů. Středočeši ale chytili v play off druhý dech. V předkole vyřadil Plzeň a dokonce i vítěze Prezidentského poháru Hradec Králové. "Viděl jsem na Boleslavi větší chuť i drajv. Hrála na krev a myslím si, že tím Hradec Králové udolala. Postoupila podle mého zaslouženě," řekl třinecký trenér Václav Varaďa. "Základní část neměla moc dobrou, ale tenhle postup je pro ně skvělý a víme, že nás čeká těžký soupeř. Vyzkoušeli jsme si to už loni. Teď se musíme připravit tak, abychom byli ještě lepší," podotkl kouč.

Třinečtí se při loňské cestě za třetím titulem nadřeli nejvíc právě s Mladou Boleslaví. Udolali ji až v sedmém utkání. "Měli jsme v týmu jiné hráče. Byli tady Špaček s Rodewaldem, Matěj Stránský dával spoustu gólů. Letos se nám síla rozložila do všech útoků. Také soupeři nás chtějí srazit z pozice, kterou jsme si v posledních letech vybudovali. I pro hráče je těžké svou výkonnost neustále potvrzovat. Je to jiné," porovnával Varaďa.

V základní části vyhráli Slezané všechny čtyři vzájemné zápasy, minulou sezonu to bylo naopak. "Všechno je smazané. Loni jsme s nimi v základní části nehráli moc dobře a postoupili jsme. Začíná se od nuly," řekl Varaďa. Vyzdvihl, že Mladá Boleslav dobře bruslí, chytá jí výborně brankář Gašper Krošelj a ve formě je Miloš Kelemen, nejproduktivnější hráč play off. "Máme připravený plán na soupeře i jeho konkrétní hráče, známe jejich silné i slabé stránky. Věřím, že máme silný tým, který ví, co to obnáší dostat se přes Boleslav. A udělá maximum, aby se postoupilo," doplnil Varaďa.

Mladá Boleslav se bude snažit Třinci oplatit loňské vyřazení, po kterém cítila po porážce 0:3 v rozhodujícím sedmém semifinále na ledě Ocelářů křivdu. "Máme jim samozřejmě co vracet Ještě si to dobře pamatuju a křivdu cítím pořád. Ten sedmý zápas rozhodčí neukormidlovali. My jsme na tom byli v tom sedmém zápase fyzicky líp a staly se tam věci, které se stát neměly," řekl útočník Jan Stránský.

"Třinec má každý rok velmi silný mužstvo a velmi dobré individuality, takže nejde říct, že bychom se měli zaměřit třeba jen na jednoho hráče. Tam dokáže dát gól každý od Růžičky až po borce ze čtvrté lajny. Musíme přenést tu hru, kterou jsme předváděli proti Plzni a Hradci a ještě proti Třinci přidat o pár procent víc," dodal Stránský.

Pražané postoupili do semifinále přes Liberec. Po pondělním rozhodujícím duelu, který ukončil až gól Tomáše Pavelky ve 104. minutě, měli hráči dva dny volna.Od čtvrtka se připravují na České Budějovice. S Motorem prohráli v základní části tři ze čtyř zápasů, v play off ale budou hájit skvělou bilanci proti Jihočechům. Oba kluby se utkaly zatím ve čtyřech sériích a vždy vyhrála Sparta. Zatím poslední souboj v roce 2003 ovládli Pražané ve čtvrtfinále 4:0 na zápasy.

"Co udělat, aby série pokračovala? Asi navázat na výkony hráčů, kteří hráli před dvaceti lety. Bude to těžké, hokej se od té doby samozřejmě změnil a také si myslím, že Budějovice mají opravdu dobré mužstvo. Oproti loňsku se jim podařilo tým dobře poskládat, doplnili jej hodně dobrými a zkušenými hráči a druhou půlku sezony odehráli výborně," řekl trenér Josef Jandač.

Hru Motoru ocenil a chválil, na druhou stranu ji nechce přeceňovat. "Mají dobré osobnosti, výborného gólmana, výborné trenéry, takže si myslím, že to bude zajímavé. Nechci je ale démonizovat," uvedl Jandač.Podle něj chce Sparta být připravená hrát svůj hokej, ale chystá se i na hru Českých Budějovic. "Musíme být připraveni na oboje. Věnovat se sami sobě, tomu, co nám pomohlo, a pochopitelně se musíme věnovat i soupeři. Musíme respektovat to, v čem je dobrý. A jsou tam věci, v nichž jsou opravdu dobří," dodal Jandač.

Českobudějovičtí dál žijí hokejový sen, kterým dávají zapomenout na noční můru minulé sezony. V ní skončili s velkým mankem poslední, ale protože šlo o nesestupový ročník, měli příležitost k okamžité nápravě. Vítězné tažení vyřazovacími boji nechtějí utnout ani proti Spartě, přestože jsou v roli outsidera.

"Je jedno, jakého soupeře v semifinále dostanete, všechno jsou to výborní soupeři. Sparta má velmi silný tým, ale to my taky. Celá sezona vypovídala o tom, že týmy a zápasy byly velmi vyrovnané, opravdu letos nebylo lehkého zápasu. Zrovna se Spartou máme kladnou bilanci, myslím, že to bude velmi vyrovnaná série. Chvíli jsem tam působil a znám tam poměrně dost lidí. O to víc se na to těším," prohlásil zkušený útočník Michal Vondrka.

Statistické údaje před zápasy semifinále play off extraligy 3. a 4. dubna: HC Sparta Praha (po základní části 3.) - HC Motor České Budějovice (4.). Začátky: neděle 14:30 (O2 TV Sport), pondělí 19:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 2:5, 0:2, 1:5, 2:0 (nejproduktivnější hráči: Roman Horák 2+0 - Lukáš Pech 2+3). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 14 zápasů - 11 výher -1 výhra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 1 prohra - skóre: 48:23. Nejproduktivnější hráči v play off: David Tomášek 5 zápasů/9 bodů (4 branky + 5 asistencí) - Lukáš Pech 5/7 (3+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Filip Chlapík 53/70 (31+39) - Lukáš Pech 56/57 (22+35) . Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský průměr 2,23 inkasované branky na zápas,úspěšnost zákroků 92,19 procenta a jednou udržel čisté konto, Július Hudáček 0 a 100 - Dominik Hrachovina 2,03 a 92,86, Jan Strmeň 0 a 100. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,27, 92,00 a dvakrát udržel čisté konto, Július Hudáček 1,84, 91,67 a jednou udržel čisté konto - Dominik Hrachovina 2,69, 90,79 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,01, 92,69 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta bude hrát semifinále v nejvyšší soutěži podvaadvacáté, do finále postoupila devětkrát. Naposledy se jí to povedlo v roce 2016, kdy získala stříbro. - České Budějovice budou hrát semifinále pošesté. V letech 1995, 1996, 2006, 2007 i 2008 v něm neuspěly. - Sparta se utkala v play off s Českými Budějovicemi dosud čtyřikrát. V roce 1996 spolu oba soupeři hráli o bronz a Pražané obě utkání vyhráli. V letech 1997, 1999 a 2003 uspěla Sparta shodně ve čtvrtfinále, postupně to bylo 3:2, 3:0 a 4:0 na zápasy. - Sparta vyhrála 11 z posledních 12 zápasů. - Pražané doma zvítězili sedmkrát v řadě. - České Budějovice vyhrály čtyři z uplynulých pěti duelů. - Motor venku prohrál pět z posledních šesti duelů. - České Budějovice vyhrály tři z uplynulých čtyř vzájemných duelů. - Spartě bude v prvním utkání chybět ruský útočník Gennedij Stoljarov, který dostal po 4. čtvrtfinále dvouzápasový trest za faul na libereckého obránce Ladislava Šmída. Do sestavy Pražanů se po odpykání jednozápasové suspendace za zákrok na Jaroslava Vlacha může vrátit útočník Vladimír Sobotka. - Do sestavy Motoru se mohou vrátit po dvouzápasovém trestu za faul na pardubického útočníka Roberta Říčku obránce Jan Štencel a po jednozápasové stopce za zákrok na obránce Karla Nedbala útočník Jiří Ondráček. - Útočník Jan Buchtele ze Sparty může sehrát 600. zápas v extralize. Obránce Adam Polášek může v pondělí nastoupit k 300. utkání v domácí nejvyšší soutěži. - Forvard Tomáš Šmerha ze Sparty v pondělí oslaví 24. narozeniny. - Obránce Martin Jandus ze Sparty působil v Motoru v sezoně 2018/19 v první lize i v této sezoně v listopadu. Útočník Roman Horák je odchovancem Českých Budějovic, ale hrál za ně naposledy v 17 letech v ročníku 2008/09 před odchodem do zámoří. Zdeněk Doležal nastupoval za České Budějovice od roku 2018 do loňska a hostoval tam v tomto ročníku od poloviny prosince do konce ledna. Miroslav Forman působil v Motoru v části minulé sezony. - Trenér Sparty Josef Jandač vedl České Budějovice v letech 2004 až 2008. - Obránce Jan Piskáček i útočník Lukáš Pech z Českých Budějovic hráli ve Spartě od roku 2013 do loňska. Forvard Michal Vondrka za ni nastupoval v závěru sezony 2014/15, Daniel Voženílek hostoval ve Spartě v tomto ročníku od poloviny prosince do konce ledna. Jindřich Abdul působil ve Spartě dvě sezony v mládeži, přišel tam v 15 letech ze Vsetína. - Asistent trenéra Motoru Patrik Martinec hrál za Spartu v letech 1994 až 2001 a v sezoně 2002/03. V letech 2011 až 2013 byl asistentem trenéra Sparty a v dalších třech sezonách sportovním manažerem. HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátky: neděle 17:00 (ČT sport), pondělí 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 5:0, 3:0, 7:3, 3:2 v prodl. (nejproduktivnější hráči: Erik Hrňa 4+0 - David Šťastný 2+0). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: 12 zápasů - 8 výher - 0 výher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 0 proher v prodloužení nebo po samostatných nájezdech - 4 prohry - skóre: 26:23. Nejproduktivnější hráči v play off: Andrej Nestrašil 4/3 (2+1) - Miloš Kelemen 10/10 (7+3). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/48 (21+27) - Pavel Kousal 54/35 (15+20). Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 0,75, 96,30 a jednou udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,16 a 93,45. Statistiky brankářů v základní části: Ondřej Kacetl 1,64, 93 a dvakrát udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,19, 91,04 a pětkrát udržel čisté konto - Gašper Krošelj 2,45, 90,85 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,53, 90,41 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Oceláři jsou za 27 let působení v nejvyšší soutěži mezi nejlepšími čtyřmi pojedenácté a šestkrát v semifinále uspěli. V letech 2008, 2015, 2018 získali stříbro a v sezonách 2010/11, 2018/19 a loni dosáhli na titul. Neuspěli v letech 1999, 2003, 2012 a 2013. V roce 1999 získali bronz. Minimálně ten mají jistý i letos. - Mladá Boleslav hraje od roku 2008 třináctou sezonu v nejvyšší soutěži, do semifinále se dostala i v roce 2016 a loni. Na první medaili čeká a získat ji může jen postupem do finále. - Třinec změří síly s Mladou Boleslaví ve vyřazovací části potřetí. Ve čtvrtfinále v roce 2015 slavil postup po vítězství 4:1 na utkání a loni uspěl v semifinále po výhře 4:3 na utkání. - Třinec vyhrál šestkrát za sebou. - Oceláři doma zvítězili třikrát v řadě. - Mladá Boleslav vyhrála čtyřikrát za sebou, což se jí podařilo poprvé od přelomu října a listopadu loňského roku. - Bruslařský klub venku zvítězil ve čtyřech z uplynulých pěti duelů. - Třinec ve vzájemných zápasech zvítězil pětkrát za sebou. - Obránce Jan Jaroměřský z Třince je odchovancem Mladá Boleslavi, za kterou nastoupil v sezoně 2007/08 k šesti zápasům v první lize. Asistent trenéra Ocelářů Aleš Krátoška hrál za Bruslařský klub v první lize na konci ročníku 2005/06. V té odehrál jeden zápas za Mladou Boleslav i další asistent Marek Zadina. - Brankář Marek Schwarz z Mladé Boleslavi odchytal za Třinec pět zápasů v sezoně 2003/04. Útočník Tomáš Pospíšil působil v Třinci od 14 let a v sezoně 2004/05 v dresu Ocelářů debutoval v extralize, potom odešel na čtyři roky do zámoří a potom hrál ještě za Třinec v ročníku 2009/10.