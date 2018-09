Praha - Dva hlavní favority České Budějovice a Jihlavu bude mít nový ročník hokejové první ligy, jež se rozjede v sobotu úvodním kolem základní části pod novým názvem Chance liga. Mimořádným tahákem pro diváky by mělo být angažmá Jaromíra Jágra v dresu Kladna. A právě od Rytířů se nejvíce očekává, že proženou favorizované duo.

Jágr ale v sobotním úvodním duelu proti Frýdku-Místku hrát nebude. "Je to na Jaromírovi, kdy nastoupí. Když bude moci naskočit, tak naskočí. Pro první zápas s ním ale nepočítáme," řekl klubovému webu trenér Kladna David Čermák.

Motor pokukuje po nejvyšším patře tuzemského hokeje sezonu od sezony čím dál silněji. O extraligu Jihočeši přišli v roce 2013 přesunem extraligové licence do Hradce Králové, ale proklestit si cestu zpět se jim prozatím nepodařilo. Novým impulzem má být v tomto ohledu jihočeský patriot na střídačce Václav Prospal, jenž po minulé sezoně nahradil na pozici hlavního kouče Mariana Jelínka.

"Cíle jsou tu stále stejné, takže si nemyslím, že by se měnily kvůli tomu, že přišel nový trenérský tým. Ale na druhou stranu teď nebudu říkat, že určitě postoupíme. Uvidíme, jak se soutěž bude vyvíjet," prohlásil k ambicím týmu dvojnásobný mistr světa Prospal.

Týmy, které by měly cestu za dvěma místenkami v čtyřčlenné baráži o extraligu Motoru nejvíce zkomplikovat, konkrétně vyjmenovávat nechtěl. "Nejsem moc zastáncem podobných prognóz a tipů. Pro mě je to proces, který začne v sobotu," uvedl Prospal.

Po nezvládnuté baráži a sestupu po jediné sezoně v extralize touží po okamžitém návratu Dukla Jihlava. "Cíl do sezony je jednoznačný. Chceme postoupit zpět a děláme pro to všechno. Ať už na úrovni hráčů nebo realizačního týmu," řekl jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

"Po sestupu z extraligy jsme se soustředili na to, abychom udrželi hráče, o které jsme měli zájem. To se povedlo pouze s dvěma výjimkami, kterými byl Richard Diviš a Petr Šidlík. Jinak se tým podařilo udržet tak, jak jsme plánovali. Podařilo se nám ale přivést Vlastimila Dostálka a Matěje Pekra, což byla naše priorita," doplnil Ščerban.

"Tým je doplněn dobře. V předešlých letech byla výměna hráčů větší. Hokejisté, kteří přišli v přípravném období, budou přínosem. Věřím tomu," doplnil kouč Petr Vlk.

Postupovými ambicemi se ale nijak netají ani Kladno. "My si nemusíme nic extra nastavovat. V zájmu klubu i samotných hráčů je ten cíl jasný a netřeba ho připomínat. Kdybychom ten cíl neměli, tak by to bylo smutný," řekl hrající majitel dalšího tradičního klubu v soutěži Jágr.

Připustil však, že těžký bude každý soupeř, nejen ti z řad spolufavoritů. "Už v přípravě jsme si to vyzkoušeli. I týmy, co nemají až takové ambice a finance, mají výhodu, že si půjčují hráče z extraligy. A pro extraligové kluby je to lepší, než aby hráli pět minut za zápas nahoře nebo třeba vůbec, aby se ti hráči vyhráli, takže je půjčují," připomněl Jágr.

"Dost možná díky těmto posilám budou ledajaké takové týmy kvalitnější než ty, co ty nejvyšší ambice mají. Jenže extraligové kluby si je mohou zavolat kdykoliv nahoru a pak je tu druhá věc - ta mužstva je už nebudou mít na play off, kdy je budou potřebovat nejvíc. My to tak dělat nemůžeme. Pro nás je ale naopak výhoda v tom, že každý zápas bude kvalitní a můžeme se připravit na tu nejdůležitější část sezony," dodal Jágr.

Soutěže se zúčastní 15 týmů, budou hrát ale bez hrozby sestupu v rámci projektu, jenž napomáhá co největšímu zapojení mladých hráčů a směřuje k mistrovství světa dvacítek v Pardubicích v roce 2020.

Seriál základní části o délce 60 kol začne v sobotu a skončí 26. února. Následovat bude play off a dva nejlepší týmy vyřazovacích bojů si opět zajistí účast ve čtyřčlenné baráži o extraligu.

V azylu v Ostravar Aréně, kde působí extraligové Vítkovice, bude hrát kvůli rekonstrukci domácí RT Torax Areny minimálně do konce října Poruba.