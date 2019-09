Začne oprava Evropské, omezení potrvají minimálně do konce roku

Praha - Frekventovanou Evropskou ulici, která spojuje hlavní město s letištěm a Kladnem, čeká během následujících měsíců rekonstrukce. Řidiči se musejí připravit na uzavírky a dopravní omezení, přičemž práce potrvají minimálně do konce roku, v případě nepříznivého počasí do jara. První etapa začne ve středu, kdy Technická správa komunikací (TSK) začne opravovat úsek mezi ulicemi Thákurova a Šárecká. Projíždět se tudy bude jedním jízdním pruhem, informovala na webu mluvčí TSK Barbora Lišková.

"Na Evropské opravujeme téměř dva kilometry dlouhý úsek. Musí se zde nejdříve odstranit staré vrstvy vozovky, měřicí body a otvory po sanačních vrtech, které tu zbyly z doby ražby metra. Poté se položí nový asfaltový povrch a na silnici necháme nanést nové vodorovné značení," poznamenala Lišková.

Dopravní omezení se vzhledem k délce opravovaného úseku rozdělí na tři etapy, a to jak ve směru do centra, tak směrem k letišti. "V první etapě necháme opravit úsek od Thákurovy po Šáreckou ulici ve směru z centra. Od středy 25. září do 11. října se tudy proto bude projíždět pouze jedním jízdním pruhem," uvedla Lišková.

Od 12. října začnou práce na druhé etapě v úseku od Šárecké po ulici Na Sekyrce, znovu ve směru k letišti. Řidiči v této etapě pojedou jedním jízdním pruhem vyhrazeným v protisměru. Stejné omezení se týká i třetí etapy, kdy se nového povrchu dočká vozovka mezi ulicemi Na Sekyrce a Vilímovská.

Práce v protisměru, tedy k Vítěznému náměstí a dál do centra, začnou mezi Gymnasijní ulicí a Šáreckou. Datum zahájení je podle TSK zatím nejisté a závisí hlavně na počasí. Následovat budou práce v úseku od Šárecké po Hadovka Office Park a zakončí se etapou od této kancelářské budovy po Horoměřickou ulici. Dokončení se plánuje na konec roku, pokud ale nebude přát počasí, mohou se práce po zimní stavební přestávce protáhnout do jara příštího roku.