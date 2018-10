New York - Hokejisté Washingtonu ve 102. ročníku NHL poprvé v klubové historii, jež sahá do roku 1974, okusí pozici obhájce Stanleyova poháru. Sezonu načne prakticky totožný tým Capitals hned v první hrací den, kdy Alexandr Ovečkin a spol. vyzvou Boston. Ve středu se budou hrát ještě další tři zápasy.

Washington si nejprve vychutná slavnost s vyvěšením transparentu, který bude navždy připomínat triumf z minulého ročníku, pod strop Capital One Areny. Pak už týmu začne velmi těžký úkol v podobě uhájení Stanley Cupu před dlouhou řadou dalších 30 zájemců. V novém tisíciletí dokázal v tomto směru uspět pouze Pittsburgh. Penguins slavili právě před Capitals v letech 2016 a 2017.

Kádr vítězů se prakticky nezměnil. Za Capitals bude nadále bojovat 18 z 20 hokejistů, kteří byli připraveni do hry ve finálovém utkání číslo pět, jímž Washington sérii proti Vegas Golden Knights před takřka čtyřmi měsíci uzavřel. Jedna změna je však velmi zásadní, a to na střídačce. Úspěšný kouč Barry Trotz se vydal do New York Islanders a tým převzal Todd Reirden.

"Musíme si uvědomit, že všechno teď pro nás bude těžší. A těžší budou i jednotlivé zápasy. Je třeba, abychom hráli hned od začátku náš nejlepší hokej, taková je realita. Je to pro nás výzva, ale my ji přijímáme," uvedl švédský útočník Nicklas Bäckström.

V týmu šampionů pokračují i Jakub Vrána s Michalem Kempným, jenž podepsal v červnu čtyřletý kontrakt na deset milionů dolarů.

Dohromady by mělo být na konečných soupiskách opět okolo tří desítek českých hráčů. Velkou pozornost poutá osmadvacetiletý útočník Jan Kovář, jenž má Islanders pomoci zacelit mezeru po Johnu Tavaresovi. Kovářových 286 bodů ve 285 duelech základní části Kontinentální ligy a navrch 91 bodů v 83 bitvách play off budí respekt, mimořádné statistiky ale nejsou zárukou úspěchu v NHL. Svou zámořskou misi začne opora české reprezentace posledních let na farmě v Bridgeportu v AHL.

Z KHL se za moře vydal i ruský kanonýr Ilja Kovalčuk. Po pěti sezonách v Petrohradu se rozhodl pro návrat do soutěže, kde má na kontě v základní části stejně bodů jako odehraných zápasů - 816 za 417 gólů a 399 asistencí. Pětatřicetiletý Kovalčuk se domluvil s Los Angeles na tříleté smlouvě na 18,75 milionu dolarů.

Další zásadní přesuny měli na svědomí Tavares a obránce Erik Karlsson. Oba patří k nejzářivějším hvězdám NHL, byli kapitány svých mužstev a změnili dres poprvé v kariéře. Tavares má pomoci na výsluní Torontu, dvojnásobný vítěz Norrisovy trofeje pro nejlepšího zadáka NHL Karlsson už nebude hrát za Ottawu, ale v dresu San Jose.

"Odchod z Islanders byl ohromně bolestný po všech těch letech, ale věřím, že jsem se rozhodl správně. Moc se těším na novou výzvu. Je před námi spousta překážek a úkolů. Cíl je jasný a nijak se před ním neschováváme," prohlásil odhodlaně Tavares.

Ve čtvrteční večer by pak měl v utkání proti Bostonu přijít na řadu velký debut švédského obránce Rasmuse Dahlina. Osmnáctiletá jednička letošního draftu má pomoci ze dna Východní konference Buffalu.

Zajímavé bude také sledovat, jak se ve druhé sezoně povede loňskému nováčkovi soutěže Vegas. V té uplynulé nebral Golden Knights dlouho nikdo příliš vážně, tým ale nakonec zůstal těsně pod vrcholem. K poslednímu kroku mají pomoci posily jako Paul Stastny či Max Pacioretty.

Na obzoru je také zdolání mnoha milníků. Kanonýr Ovečkin se může stát čtrnáctým hráčem historie, který pokoří metu 650 gólů. Schází mu jich 43, přičemž v sezoně 2017/18 se trefil v základní části devětačtyřicetkrát. Zaokrouhlit počet nastřílených branek na 400 by měli brzy Joe Thornton a Eric Staal. Thorntonovi schází tři zásahy, Staalovi pět.

Ovečkin se Sidneym Crosbym a Patrickem Marleauem vyhlížejí i další významnou metu - 1200 bodů. Ovečkinovi do klubu, jež dosud čítá 47 hráčů, chybí 78 bodů, Crosbymu 84. S ohledem na produktivitu posledních sezon má před sebou nejtěžší úkol veterán Marleau, který potřebuje 71 bodů. Pokud však nastoupí alespoň k 25 utkáním, jako jedenáctý hráč historie bude mít na kontě přes 1600 zápasů.

O bod méně než Marleauovi chybí do tisícovky bodů Jevgeniji Malkinovi. Teprve třetím gólmanem historie s pětistovkou vychytaných výher se může stát Roberto Luongo z Floridy. Potřebuje, aby Panthers s ním v brankovišti vyhráli alespoň 29 duelů. Přehledu vévodí Martin Brodeur (691) před Patrickem Royem (551). A jakmile Joel Quenneville dovede k 16. výhře nové sezony Chicago, bude mít na kontě jako teprve druhý trenér historie po Scottym Bowmanovi (1244) alespoň 900 odkoučovaných vítězných zápasů.

Zpátky na scéně budou po roční odmlce třetí sady dresů vedle těch domácích a venkovních. K vidění by tak měly být mnohé z oblíbených dresů jednotlivých celků minulých let, neboť právě proto, aby daly prostor vzpomínkám, kluby tuto možnost rády využívají.